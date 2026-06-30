Jozinović mu oteo Džejlu? Evo tko je zgodni Slovenac koji se našao usred ljubavnog trokuta

Posljednjih dana regionalna scena bruji o navodnom ljubavnom trokutu u kojem se spominju Džejla Ramović (24), Jakov Jozinović (20) i Bojan Cvjetićanin (27). Iako nijedna od uključenih strana nije komentirala glasine, društvene mreže preplavile su špekulacije nakon što su obožavatelji primijetili promjene u odnosima među mladim zvijezdama, o čemu možete čitati ovdje.

No, tko je zapravo Bojan Cvjetićanin, glazbenik za kojeg srpski medije tvrde kako je navodni bivši dečko Džejle Ramović?

Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Europa ga upoznala na Eurosongu

Bojan Cvjetićanin jedan je od najpoznatijih mladih slovenskih izvođača i frontmen popularnog benda Joker Out. Široj europskoj publici postao je poznat 2023. godine kada je sa svojim bendom predstavljao Sloveniju na Eurosongu pjesmom "Carpe Diem", osvojivši simpatije publike diljem Europe.

Karizmatični pjevač, rođen u Ljubljani, već godinama slovi za jednog od najpoželjnijih glazbenika u regiji, a veliku popularnost uživa i na društvenim mrežama gdje ga prati velik broj obožavatelja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glasine o vezi s Džejlom kolaju već duže vrijeme

Priče o njegovoj navodnoj vezi s Džejlom Ramović pojavile su se tijekom 2025. godine, nakon što su viđeni zajedno na nekoliko događanja, uključujući koncert Billie Eilish u Kopenhagenu. Dodatna nagađanja izazvala je činjenica da je Bojan sudjelovao u stvaranju Džejlinog spota za pjesmu "Bol", za koji je napisao scenarij i radio na režiji.

Posebnu pozornost javnosti privuklo je i to što je Cvjetićanin prisustvovao Džejlinoj promociji diplome u Barceloni, što su mnogi tada protumačili kao znak da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Međutim, ni Bojan ni Džejla nikada nisu službeno potvrdili romantičnu vezu.

Puklo prijateljstvo s Jozinovićem?

U međuvremenu su se pojavile nove špekulacije, ovaj put povezane s hrvatskim pjevačem Jakovom Jozinovićem. Obožavatelji su primijetili da Bojan više ne prati Džejlu i Jakova na Instagramu, što je dodatno raspirilo nagađanja o mogućem ljubavnom zapletu. Istovremeno, zanimljivo je da su Bojan i Jakov donedavno bili u vrlo dobrim odnosima te su zajedno nastupali i družili se izvan pozornice.

Džejla je misteriozna djevojka?

Podsjetimo, Jakov Jozinović nedavno je objavio snimku na kojoj ljubi misterioznu djevojku, a brojni pratitelji uvjereni su da je riječ upravo o Džejli Ramović. Snimka je ubrzo uklonjena s njegovog profila, dok se ni on ni pjevačica nisu oglasili o navodima da su u vezi.

Jesu li u pitanju tek prijateljski odnosi, nesporazumi ili doista ljubavni trokut koji intrigira regiju, zasad ostaje nepoznato. Jedino je sigurno da Bojan Cvjetićanin, bez obzira na privatni život, nastavlja graditi uspješnu glazbenu karijeru i ostaje jedno od najzanimljivijih imena mlađe regionalne scene.