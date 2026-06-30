Ljubav o kojoj bruji regija: Evo kako je Jakov pričao o navodnoj novoj djevojci Džejli

Regionalna glazbena scena posljednjih dana bruji o mogućoj novoj ljubavnoj priči koja je u rekordnom roku postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Sve je započelo nakon što je mladi glazbenik Jakov Jozinović (20) navodno slučajno objavio Instagram Story na kojem razmjenjuje poljubac s djevojkom tijekom vožnje brodom.

Foto: Instagram story

Iako je snimka uklonjena svega nekoliko minuta nakon objave, bilo je dovoljno vremena da je brojni pratitelji sačuvaju i podijele dalje. Ubrzo su se društvene mreže usijale, a krenule su i brojne rasprave o identitetu misteriozne djevojke.

Najviše pažnje privukle su tvrdnje fanova koji su, analizirajući svaki detalj snimke, zaključili kako je riječ o bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović (24). Dodatni razlog za takva nagađanja leži u činjenici da su Jakov i Džejla zajedno nastupali te su među publikom već ranije izazvali simpatije zbog vidljive kemije na pozornici.

Foto: Instagram story

Iako se ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović zasad nisu oglasili o glasinama koje su preplavile internet, upravo je misteriozna i kratkotrajna objava bila dovoljna da pokrene lavinu komentara i špekulacija.

Jakov je nedavno otvoreno progovorio o Džejli. "Užasno volim Džejlu Ramović i njen rad i to sve, tako da njen rad cijenim i baš bih voleo s njom imati duet", rekao je Jakov svojedobno za "Extra FM".