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'UŽASNO VOLIM...' /

Ljubav o kojoj bruji regija: Evo kako je Jakov pričao o navodnoj novoj djevojci Džejli

Ljubav o kojoj bruji regija: Evo kako je Jakov pričao o navodnoj novoj djevojci Džejli
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako se ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović zasad nisu oglasili o glasinama koje su preplavile internet, upravo je misteriozna i kratkotrajna objava bila dovoljna da pokrene lavinu komentara i špekulacija

30.6.2026.
8:54
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Regionalna glazbena scena posljednjih dana bruji o mogućoj novoj ljubavnoj priči koja je u rekordnom roku postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Sve je započelo nakon što je mladi glazbenik Jakov Jozinović (20) navodno slučajno objavio Instagram Story na kojem razmjenjuje poljubac s djevojkom tijekom vožnje brodom.

Ljubav o kojoj bruji regija: Evo kako je Jakov pričao o navodnoj novoj djevojci Džejli
Foto: Instagram story

Iako je snimka uklonjena svega nekoliko minuta nakon objave, bilo je dovoljno vremena da je brojni pratitelji sačuvaju i podijele dalje. Ubrzo su se društvene mreže usijale, a krenule su i brojne rasprave o identitetu misteriozne djevojke.

Najviše pažnje privukle su tvrdnje fanova koji su, analizirajući svaki detalj snimke, zaključili kako je riječ o bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović (24). Dodatni razlog za takva nagađanja leži u činjenici da su Jakov i Džejla zajedno nastupali te su među publikom već ranije izazvali simpatije zbog vidljive kemije na pozornici.

Ljubav o kojoj bruji regija: Evo kako je Jakov pričao o navodnoj novoj djevojci Džejli
Foto: Instagram story

Iako se ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović zasad nisu oglasili o glasinama koje su preplavile internet, upravo je misteriozna i kratkotrajna objava bila dovoljna da pokrene lavinu komentara i špekulacija.

Jakov je nedavno otvoreno progovorio o Džejli. "Užasno volim Džejlu Ramović i njen rad i to sve, tako da njen rad cijenim i baš bih voleo s njom imati duet", rekao je Jakov svojedobno za "Extra FM".

Jakov JozinovićDžejla RamovićNova Ljubav
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