Jakov Jozinović na videu ljubio misterioznu brinetu: Fanovi uvjereni da znaju o kome je riječ

Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika u regiji, Jakov Jozinović (20), slučajno ili namjerno pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Mladi Vinkovčanin objavio je na Instagram Storyju, a potom ga ubrzo i obrisao, snimku s broda na kojoj se ljubi s misterioznom djevojkom.

Foto: Instagram story

Iako je video ekspresno nestao s njegova profila, obožavatelji su ga uspjeli sačuvati te krenuli u analizu svakog kadra. Na društvenim mrežama i forumima odmah su se pojavila nagađanja o identitetu djevojke, a brojni korisnici Reddita uvjereni su da se radi o poznatoj regionalnoj pjevačici.

Foto: Instagram story

Na kratkoj snimci vidi se kako 20-godišnji Jakov Jozinović uživa u vožnji brodom, a u jednom trenutku okreće kameru prema sebi i ljubi djevojku koja sjedi pokraj njega. Posebnu pažnju pratitelja privukao je prsten na ruci misteriozne brinete, zbog čega su mnogi zaključili kako bi mogla biti riječ o Džejli Ramović (24). Ipak, službene potvrde tih nagađanja zasad nema.

Velika zvijezda u regiji

Mlada pjevačica iz Goražda jedna je od najpoznatijih glazbenih zvijezda u regiji. Široj publici predstavila se pobjedom u natjecanju "Neki novi klinci", dok je status regionalne zvijezde dodatno učvrstila 2019. godine trijumfom u showu "Zvezde Granda".

Ide mu na svim poljima

Ako je suditi prema posljednjim događajima, Jozinoviću odlično ide i na privatnom i na poslovnom planu. Njegovi koncerti rasprodaju se u rekordnom roku, a nedavno je predstavio i svoj debitantski album. Kruna dosadašnje karijere svakako su dva uzastopna koncerta održana u zagrebačkoj Areni, kojima je potvrdio status jednog od najtraženijih mladih izvođača na regionalnoj sceni.

Ostaje za vidjeti hoće li Jakov Jozinović uskoro otkriti identitet djevojke s kojom je podijelio romantični trenutak ili će tajna nastaviti poticati znatiželju njegovih obožavatelja.