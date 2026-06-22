Aca Lukas bez dlake na jeziku o Jakovu Jozinoviću: 'Nije to ništa spektakularno'

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović sa samo 20 godina ostvario je impresivan uspjeh i postao najmlađi izvođač koji je održao dva uzastopna i rasprodana koncerta u Areni Zagreb. Gosti na koncertu koji se održao prošli vikend su mu bili Josipa Lisac, Matija Cvek, Vesna Pisarović i Aleksandra Prijović. Njegova turneja pod nazivom "Ja za čuda letim" nastavila je tako obarati rekorde i privlačiti sve veći broj obožavatelja diljem regije.

Foto: Jurica Cvitanić

O njegovoj popularnosti progovorio je i srpski pjevač Aca Lukas, koji je iznio svoje mišljenje o mladom glazbeniku i njegovom velikom uspjehu, piše Kurir

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

'Moja kći ide na svaki njegov koncert'

Lukas je priznao da u njegovu domu Jakov Jozinović ima posebnu obožavateljicu - njegovu kćer.

"Moja kći me izludjela. Stalno je samo Jakov Jozinović i ide na svaki njegov koncert", rekao je.

Foto: Jurica Cvitanić

Istaknuo je i kako ne smatra da je Jozinović zaslužan za povratak trenda izvođenja starijih hitova.

"Kad sam ja slušao te stare hitove, njega nije bilo ni na vidiku. On nije vratio taj trend, ja tu glazbu slušam cijeli život. Super je to što radi i sviđa mi se njegov repertoar", poručio je Lukas.

'Ima puno boljih pjevača od njega'

Iako je pohvalio mladog izvođača, Aca Lukas smatra da njegov uspjeh nije rezultat isključivo pjevačkih sposobnosti, već i dobrog marketinga.

"Jakov lijepo pjeva, ali tu ima i dosta marketinga, što je danas sasvim normalno. Repertoar mu je odličan i prolazi svugdje, ali u Beogradu, od deset klubova u njih devet pronaći ćete pjevače koji pjevaju bolje od njega", rekao je.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dodao je kako Jozinović već sada ima status zvijezde, no smatra da mu za dugoročnu karijeru nedostaje ono najvažnije - vlastiti hitovi.

"Nije tu ništa spektakularno. On je već zvijezda, ali da bi jednog dana postao legenda, mora imati svoje pjesme. Što se reputacije tiče, sasvim je solidan, ali nije riječ o nečemu izvanrednom", istaknuo je.

'Svi se otimaju da mu budu gosti'

Lukas je potom komentirao i brojne glazbenike koji se pojavljuju kao gosti na Jozinovićevim koncertima, ne skrivajući pritom kritike prema domaćoj estradi.

"Vidim da se svi otimaju da budu njegovi gosti. Ja se ne uklapam u te klišeje. Ne razumijem tu potrebu", rekao je.

Otkrio je i da osobno ne bi prihvatio takav poziv.

"Zašto bih ja njemu bio gost? Iz kolegijalnosti? Što bih mu ja trebao ako je već rasprodao dvorane? Zapravo, njima treba on, zato i dolaze. Kao ona stara izreka – ako nekoga ne možeš pobijediti, pridruži mu se", poručio je.

Na kraju je u svom prepoznatljivom, izravnom stilu zaključio:

"E, estrado, kukala ti majka!"

Dodao je i kako ne zna tko stoji iza uspjeha mladog glazbenika, ali je pohvalio njegov prateći bend.

"Ne znam tko stoji iza Jakova, ali znam glazbenike koji su uz njega. Odlični su", zaključio je Lukas.