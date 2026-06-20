Iva Todorić o koncertu Jakova Jozinovića: 'U tom trenutku nije na pozornici stajala zvijezda'

Mlada glazbena zvijezda Jakov Jozinović (20) sinoć je izveo pravi glazbeni spektakl u zagrebačkoj Areni na prvom od dva rasprodana koncerta u sklopu turneje "Ja za čuda letim".

Osim mnogobrojnih obožavatelja iz svih dijelova Hrvatske, koncert je okupio i neka poznata imena iz domaćeg javnog života među kojima je i poduzetnica Iva Todorić (50). Ona se sada oglasila na svom Instagram profilu gdje je podijelila utiske s koncerta, a za mladog glazbenika imala je samo riječi hvale.

'Jakov je uspio vratiti glazbu glazbi'

"Jučer sam bila jedna od najstarijih u Areni, a imam tek 50 godina. Dobra glazba i ljubav ne poznaju godine. Mogu spojiti djevojčicu od 7 godina, mene od 50 i sve one između.

Oko mene more djevojčica, tinejdžeri, mladi do 20 godina. Od prve do zadnje pjesme pjevali su u glas. I ne bilo koje pjesme. Pjesme moje mladosti. Pjesme uz koje su odrastali moji roditelji. Jakov je uspio vratiti glazbu glazbi", započela je.

'Stajao je nečiji sin koji je ostvario svoj san'

"Kad je krenula Juliška, mislila sam da će nastati tišina. A ono... Arena se tresla. Na toj se pjesmi najviše skakalo. Pozornica u sredini Arene. Svjetlosni efekti koji su bili wow. Tisuće ljudi spojene u jednu emociju, jednu energiju i puno ljubavi.

A onda onaj trenutak kad pogleda prema tribinama, mahne i kaže: "Mama, tu sam." Samo mame znaju koliko jedna tako jednostavna rečenica može značiti. U tom trenutku nije na pozornici stajala zvijezda. Stajao je nečiji sin koji je ostvario svoj san", nastavila je Iva emotivno.

'Ne daj nikome da ti skinu krila'

"Kako bi moja Emina rekla, došli smo se nahajpati i napuniti baterije. I jesmo. Baterije su napunjene. A sinoć smo svi zajedno poletjeli s Jakovom. Novi album izašao je prije samo pet dana, a Arena ga je pjevala u glas kao da ga sluša godinama. Nakon svih glazbenih avantura koje smo slušali posljednjih desetak godina, ovo je nešto najljepše što se dogodilo domaćoj glazbi.

Jakove, leti. Jer u čuda si povjerovao. I ne daj nikome da ti skinu krila. Hvala ti što si nas svojom energijom povukao tako da smo sinoć svi zajedno poletjeli s tobom", poručila je Iva za kraj.