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Usred koncerta Jakova Jozinovića zaprosio djevojku: Snimka izazvala brojne reakcije

Usred koncerta Jakova Jozinovića zaprosio djevojku: Snimka izazvala brojne reakcije
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon što je pristala, par se zagrlio i poljubio, a publika oko njih oduševljeno je pljeskala

20.6.2026.
9:07
Hot.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
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Dok je mlada glazbena zvijezda Jakov Jozinović (20) sinoć izveo pravi glazbeni spektakl u zagrebačkoj Areni, jedan trenutak na velikom ekranu ukrao je show i postao glavna tema večeri. Dirljivi trenutak zabilježen je i na TikToku, gdje je snimka romantične prosidbe usred publike izazvala brojne emotivne reakcije.

@adore.joziinovic da ljubav opet bude u modi 🤍 @Jakov Jozinovic #jakovjozinovic #fypシ #viral #fy #arenazagreb ♬ izvorni zvuk - 𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚.𝙟𝙤𝙯𝙞𝙣𝙤𝙫𝙞𝙘

 

'Najdivniji trenutak večeri'

Tako je jedan korisnik TikToka objavio dirljiv video koji prikazuje scenu s velikog ekrana iznad pozornice. Na njemu se vidi kako mladić kleči pred svojom djevojkom, otvara kutijicu s prstenom, dok ona u šoku i suzama prekriva lice rukama. Nakon što je pristala, par se zagrlio i poljubio, a publika oko njih oduševljeno je pljeskala. Autor videa opisao je prizor tekstom: "Najdivniji trenutak ove predivne večeri", uz komentar "da ljubav opet bude u modi".

Usred koncerta Jakova Jozinovića zaprosio djevojku: Snimka izazvala brojne reakcije
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ovaj romantični čin dogodio se 19. lipnja 2026. godine, tijekom prvog od dva rasprodana koncerta mlade senzacije iz Vinkovaca, Jakova Jozinovića. Simbolično, prosidba se odvila dok je dvadesetogodišnji pjevač izvodio svoju pjesmu "Raj", što je cijelom događaju dalo posebnu notu. 

Inače, kao poseban gošća na prvom od dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb Jakovu se na pozornici sinoć pridružila i popularna regionalna pjevačica Aleksandra Prijović, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, mladi glazbenik zaista je publici priredio večer za pamćenje. 

Jakov JozinovićArena ZagrebKoncertProsidba
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