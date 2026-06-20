Pogledajte što je napravio Jakov Jozinović u Areni: Posebna gošća otela pažnju kamere

Jakov Jozinović sinoć je napravio spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni, a kao posebna gošća pojavila se i nevjerojatno popularna srpska pjevačica - prekrasna Aleksandra Prijović. Tisuće obožavatelja ispunili su tribine i parter, a mnogi su sa sobom ponijeli i transparente poput "Dječji san - danas stvarnost".

Nakon rasprodanog koncerta 19. lipnja, veliki interes publike doveo je do otvaranja nove večeri, dan kasnije, za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice za prvi koncert. Turneja "Ja za čuda letim" donijela je moderan koncertni doživljaj, snažnu emociju i produkciju.

RTL-ova novinarka Maja Oštro Flis razgovarala je s Jakovom Jozinovićem uoči njegova večerašnjeg koncerta u Areni Zagreb.

"Ne znam što bih rekao. Ovo je nevjerojatan osjećaj koji trenutno proživljavam. Dobro ste rekli, posljednji put kad smo se vidjeli bila je Tvornica i tada smo najavili Arenu Zagreb. Da mi je tada netko rekao da ću održati dvije Arene, a kamoli da će obje biti rasprodane, ne bih vjerovao. Večeras me čeka 20 tisuća ljudi, a jedva čekam i sutrašnji koncert...

Za ovo živim, za ovo dišem i za ovo mi srce najjače kuca posljednjih šest mjeseci, ali zapravo i cijeli život. Kada nešto sanjaš cijeli život i taj trenutak napokon dođe, onda se samo prepustiš i uživaš. Bože, hvala ti", rekao je Jakov za RTL Danas.