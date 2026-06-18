Prizori koji tjeraju suze na oči, Iva Todorić podijelila bolnu vijest: 'Zaspala je mirno'

Poduzetnica Iva Todorić (50), na Instagramu poznata kao "Srculence", podijelila je sa svojim pratiteljima bolnu vijest o gubitku voljenog kućnog ljubimca. Emotivnom objavom oprostila se od svoje kujice Megi, koja je bila dio njezine obitelji dvanaest i pol godina, a njezine riječi i prizori oproštaja dirnuli su mnoge.

Dvanaest i pol godina bezuvjetne ljubavi

"Danas smo uspavali najboljeg i najljepšeg psa. Našu MEGI", započela je Todorić svoju objavu, popraćenu nizom od dvadeset fotografija koje prikazuju život vajmarske ptičarke od šteneće dobi do posljednjih, dirljivih trenutaka provedenih u zagrljaju obitelji u veterinarskoj ambulanti.

Opisala je Megi kao vjernu suputnicu i ravnopravnu članicu obitelji koja je bila uz njih u svakom važnom trenutku. "Bila je tiha i nenametljiva, a opet hrabra, dostojanstvena i puna ljubavi", napisala je, dodajući kako je Megi bila jedino biće za koje može reći da ju je voljelo "potpuno, bezuvjetno i bez ikakvih očekivanja".

Najemotivniji dio objave odnosi se na tešku odluku o eutanaziji, kojom je obitelj željela prekinuti njezinu patnju. "Jako je teško. Toliko teško da mi se srce lomi. Ali upravo zato što smo je toliko voljeli, odlučili smo njezinu bol staviti ispred naše. Iz ljubavi prema njoj napravili smo ono što je za nas bilo najteže", povjerila se Iva. "Zaspala je mirno, u zagrljaju moje djece i mene."

Podrška pratitelja

Ovakve objave često pomažu vlasnicima da se nose s gubitkom koji društvo ponekad ne shvaća jednako ozbiljno kao gubitak ljudskog člana obitelji. U komentarima ispod Ivine objave nizale su se poruke podrške i suosjećanja. "Žao mi je", "Znam kroz što prolazite. Tako je i meni", samo su neki od komentara pratitelja koji su podijelili vlastita iskustva i pružili joj utjehu.

Objava Ive Todorić iskren je i ranjiv prikaz duboke veze između čovjeka i životinje te teškog oproštaja koji je, nažalost, mnogima poznat.