FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NJEZINO NAJVEĆE BLAGO /

Ne viđamo ih često: Iva Todorić pokazala djecu, ovako danas izgledaju Tara, Ivan i Ante

Ne viđamo ih često: Iva Todorić pokazala djecu, ovako danas izgledaju Tara, Ivan i Ante
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iva je djecu dobila u braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom, s kojim je u braku bila od 2001. do 2018. godine, a unatoč razvodu, dvojac je, kako je Iva ranije otkrila za domaće medije, ostao u korektnim odnosima

24.2.2026.
8:37
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata poduzetnica Iva Todorić, u javnosti prepoznatljiva po svom Instagram profilu Srculence, nedavno je proslavila svoj veliki 50. rođendan, a u danima koji su uslijedili nakon proslave, s pratiteljima na spomenutoj društvenoj mreži podijelila je dirljive trenutke ovog posebnog dana. 

Tako je otkrila da je mami Vesni pjevala njihovu pjesmu, a sad je obožavatelje raznježila fotografijom na kojoj pozira sa svojom djecom - kćeri Tarom (23) i sinovima Ivanom (20) i Antom (19). 

Ne viđamo ih često: Iva Todorić pokazala djecu, ovako danas izgledaju Tara, Ivan i Ante
Foto: Instagram story

Vesela četvorka nasmijano je pozirala ispred ogromnog ružičastog srca, a Iva je uz fotografiju kratko poručila: 'Moje sve'. S obzirom na to da ih nemamo priliku često vidjeti u javnosti, mnogi su se iznenadili koliko su Tara, Ivan i Ante odrasli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

Njezin ponos i najveći blagoslov

Podsjećamo, Iva je djecu dobila u braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom, s kojim je u braku bila od 2001. do 2018. godine, a unatoč razvodu, dvojac je, kako je Iva ranije otkrila za domaće medije, ostao u korektnim odnosima. 

Inače, kći Ivice Todorića nedavno je govorila i o svojoj djece istaknuvši tada koliko je ponosna na ljude u koje su Tara, Ivan i Ante izrasli. 

'Moja djeca moj su ponos i moj najveći blagoslov - kroz njih sam naučila što znači ljubav, u svim izazovima života. Tara je moj ponos. Predivno je gledati kako se razvila u mladu poslovnu ženu. Ona se primarno bavi nekretninama - agentica je za nekretnine i fantastično joj ide to što radi. Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, promatram ga kako sazrijeva i napreduje, a Ante je tek počeo studirati, on je anđeo koji hoda zemljom. Svi su oni moji najveći blagoslovi i veselim se što ih gledam kako se grade i pronalaze svoj put', rekla je ranije za Story.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

Iva TodorićDjecaTara Balent
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx