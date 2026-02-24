Ne viđamo ih često: Iva Todorić pokazala djecu, ovako danas izgledaju Tara, Ivan i Ante

Poznata poduzetnica Iva Todorić, u javnosti prepoznatljiva po svom Instagram profilu Srculence, nedavno je proslavila svoj veliki 50. rođendan, a u danima koji su uslijedili nakon proslave, s pratiteljima na spomenutoj društvenoj mreži podijelila je dirljive trenutke ovog posebnog dana.

Tako je otkrila da je mami Vesni pjevala njihovu pjesmu, a sad je obožavatelje raznježila fotografijom na kojoj pozira sa svojom djecom - kćeri Tarom (23) i sinovima Ivanom (20) i Antom (19).

Foto: Instagram story

Vesela četvorka nasmijano je pozirala ispred ogromnog ružičastog srca, a Iva je uz fotografiju kratko poručila: 'Moje sve'. S obzirom na to da ih nemamo priliku često vidjeti u javnosti, mnogi su se iznenadili koliko su Tara, Ivan i Ante odrasli.

Njezin ponos i najveći blagoslov

Podsjećamo, Iva je djecu dobila u braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom, s kojim je u braku bila od 2001. do 2018. godine, a unatoč razvodu, dvojac je, kako je Iva ranije otkrila za domaće medije, ostao u korektnim odnosima.

Inače, kći Ivice Todorića nedavno je govorila i o svojoj djece istaknuvši tada koliko je ponosna na ljude u koje su Tara, Ivan i Ante izrasli.

'Moja djeca moj su ponos i moj najveći blagoslov - kroz njih sam naučila što znači ljubav, u svim izazovima života. Tara je moj ponos. Predivno je gledati kako se razvila u mladu poslovnu ženu. Ona se primarno bavi nekretninama - agentica je za nekretnine i fantastično joj ide to što radi. Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, promatram ga kako sazrijeva i napreduje, a Ante je tek počeo studirati, on je anđeo koji hoda zemljom. Svi su oni moji najveći blagoslovi i veselim se što ih gledam kako se grade i pronalaze svoj put', rekla je ranije za Story.

