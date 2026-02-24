Kako je izgledala 'gola' masaža princa Andrewa? Maserka otkrila detalje

Nakon što je bivši princ Andrew prije nekoliko dana priveden zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, britanski DailyMail donosi šokantnu priču o masaži u kojoj je mlađi brat britanskog kralja uživao u spavaćoj sobi Buckinghamske palače.

Maserka Moniquee Giannelloni u razgovoru za DailyMail otkrila je kako ju je bivši princ "prokrijumčario" u službene prostorije britanske kraljevske monarhije, gdje mu je dala privatnu masažu bez odjeće.

"Ušla sam u sobu, a Andrew je stajao tamo u ogrtaču", izjavila je Giannelloni te u nastavku razgovora otkrila kako je Andrew zatim otišao u kupaonicu te se za nekoliko trenutaka vratio gol te legao na masažnu stolicu.

"Zapravo ne mogu reći ništa loše o princu Andrewu na temelju svog iskustva tog dana. Masirala sam ga samo jednom", dodala je maserka.

Kako tvrdi, s bivšim britanskim princem spojila ju je Ghislaine Maxwell, Britanka koja je 2021. proglašena krivom za trgovinu djecom radi seksualnog iskorištavanja i druga kaznena djela.

Naime, početkom 2000-ih godina maserka Giannelloni imala je dugačak popis poznatih klijenata, a onda joj je Maxwell priopćila kako će je spojiti s nekim tko je "poznatiji i od Boga", misleći pritom na Andrewa.

Ubrzo nakon toga, kaže da je primila poziv od osoblja vojvode od Yorka s molbom da dođe u palaču na sastanak. Susret s Andrewom brzo je dogovoren i Giannelloni se odvezla u Buckinghamsku palaču, parkirala automobil prije nego što ju je sobar odveo u tadašnju prinčevu sobu, gdje se odvila i masaža.

Također, uz svoju ispovijest, priložila je i račun koji pokazuje da je Buckinghamska palača izravno s Couttsovog računa podmirila račun od 75 funti. Ček je potpisala tadašnja osobna asistentica bivšeg vojvode Charlotte Manley, a isplaćen je s računa kraljevske obitelji Coutts.

Do susreta je došlo u lipnju 2000, što je tek nekoliko mjeseci prije negoli je tadašnji vojvoda od Yorka postao britanski trgovinski izaslanik, što je bila njegova uloga sve do 2011. kada je bio prisiljen odstupiti zbog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom.

