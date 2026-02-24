FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Zora donijela definitivnu odluku o trudnoći

Zora donijela definitivnu odluku o trudnoći
×
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

24.2.2026.
10:40
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zora govori Nikoli da ne može napraviti ono što je želio, nastavit će s trudnoćom. Odlučila je roditi dijete i brinuti se o njemu sama. Za to vrijeme, Kate ništa ne sluti, sjedi s Ivicom i razgovara s njim o udruživanju u zadrugu.

Zora donijela definitivnu odluku o trudnoći
Foto: Rtl
Zora donijela definitivnu odluku o trudnoći
Foto: Rtl

Cvita hvata Mirjanu i Domazeta na djelu te traži istinu. Krsto je kod Luce, a onda stiže i Šušnjara koji kaže Krsti da bi trebao otići i pustiti Luce na miru.

Zora donijela definitivnu odluku o trudnoći
Foto: Rtl

Domazet ima plan koji bi Mirjanu mogao skupo koštati, a u slučajnom susretu s Ivicom. Badurina upoznaje Rajku i Anđelka, a Vice ispred Tereze i Marka snuje o novim poslovnim planovima.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Divlje PčeleNova EpizodaVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx