Costa o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu: 'Mađarska ga nema pravo blokirati'

Država članica koja ne sudjeluje u mehanizmu pojačane suradnje ne može blokirati provedbu te pojačane suradnje, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa o mađarskoj blokadi zajma od 90 milijardi eura za Ukrajinu.

"Ugovor o funkcioniranju EU-a je vrlo jasan da država članica koja ne sudjeluje u pojačanoj suradnji ne može blokirati njezinu provedbu”, rekao je Costa u intervjuu za European Newsroom, zajednički projekt koji okuplja 20-ak europskih novinskih agencija, među kojima je i Hina.

Costa je podsjetio da je na samitu 18. prosinca prošle godine jednoglasno dogovoreno da se Ukrajini osigura zajam u iznosu od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine. Odlučeno je da se koristi mehanizam “pojačane suradnje” jer su tri zemlje, Mađarska, Češka i Slovačka tražile izuzeće i ne žele sudjelovati u otplati duga. Za provedbu odluke o zajmu potrebno je unijeti izmjenu u sedmogodišnji proračun EU-a, za što je također potrebna jednoglasna odluka svih država članica na ministarskoj razini. To je iskoristio mađarski premijer Viktor Orban i zaprijetio da neće dati suglasnost dok se ne osigura nastavak dostave nafte putem naftovoda Družba, koji je oštećen krajem siječnja.

'Nijedna država članica nema pravo...'

"Sada je potrebno samo formalizirati to na razini Vijeća EU-a (ministarska razina). Nijedna država članica nema pravo ne poštovati u Vijeću EU-a ono što je odlučeno na Europskom vijeću (razina šefova država ili vlada)", rekao je Costa.

"Očekujem da će Mađarska poštovati ono je što je odlučeno na Europskom vijeću, to je njihova dužnost prema Ugovoru o EU-u", rekao je Costa. Na pitanje što ako Mađarska ustraje na blokadi, Costa je rekao da je optimist.

"Ja sam optimist, vjerujem da će Mađarska poštovati sebe, svoje kolege i ugovore”. Na pitanje što misli o sugestiji Albanije i Srbije da su spremne prihvatiti članstvo u EU-u i bez prava na veto, Costa je rekao da se proširenje temelji na zaslugama, to jest na ispunjavanju svih kriterija za članstvo, ali da istodobno treba imati osjećaj hitnosti.

Najvažniji cilj je održati jedinstvo

"Moramo voditi proces proširenja s puno kreativnosti, ne odustajući od naših kriterija, na temelju zasluga, ali s golemim osjećajem hitnosti. Moramo razmotriti i naše unutarnje reforme, što trebamo učiniti interno po pitanju proširenja."

Rekao je da je najvažniji cilj EU-a sačuvati jedinstvo, osigurati jedinstvo u različitosti. Istaknuo je da ne voli izraz Europa dviju brzina ili Europa različitih koncentričnih krugova te da preferira izraz “multifunkcionalna zgrada”.

"Mi smo već sad Unija s različitom geometrijom. Neke zemlje nisu u šengenskom prostoru, druge nisu u eurozoni i u budućnosti možemo zamisliti da neke države članice ne ulaze odmah u sve dimenzije Unije, a da se nekim zemljama koje su već u Uniji dopusti da naprave korak natrag, jer je jasno da se neke zemlje ne osjećaju više ugodno s razinom integracije koje smo postigli. Zatim, neke žele ići u još tješnje integracije, a ugovor to dopušta kroz pojačanu suradnju, a druge zemlje ne žele biti dio razine integracije koju su već postigle. I zašto im ne dopustiti da naprave korak natrag, jer jedina alternativa ne može biti izlazak iz Unije”, kaže Costa.

