U nekoliko sekundi dječji smijeh pretvorio se u paniku: Upozoravamo, neke snimke su uznemirujuće!

POTRES NA FILIPINIMA /

Snažan potres magnitude 7,8 po Rihteru pogodio je Filipine. Broj žrtava neprestano raste. Akcije spašavanja su u tijeku, a pozorno ih prate i Filipinci u Hrvatskoj.

Najpotresniji prizori s Filipina stigli su iz grada Digosa gdje se dio krova osnovne škole počeo urušavati. I u samo nekoliko sekundi dječji smijeh pretvorio se u strah i paniku. Stanovnici pogođenog područja od 700 tisuća stanovnika opisuju situaciju dok je tlo podrhtavalo.

"Suze su mi same potekle. Prvi put sam doživio nešto toliko snažno da jednostavno nisam mogao zadržati suze. Pomislio sam na svoju djecu i nećakinju što da im se nešto dogodilo? Hvala Bogu, dobro su, ali kuća moje braće se urušila", kazao je Jojo Calma, vozač motocikla s prikolicom. Više doznajte u prilogu.