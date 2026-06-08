Broj mrtvih u katastrofalnom potresu skočio na 32, traju akcije spašavanja: 'Ništa slično nismo doživjeli'

Broj poginulih u snažnom potresu koji je u ponedjeljak pogodio južni filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 32, a deseci su ozlijeđeni, rekle su službe za upravljanje katastrofama, dok je Manila pojačala operacije potrage i spašavanja.

Potres, koji je izazvao upozorenja na cunami u nekoliko zemalja, dogodio se rano ujutro oko 20 km od obale pokrajine Sarangani, a podrhtavanje tla snažno se osjetilo diljem Mindanaa i 420 km dalje u gradu Manadu na indonezijskom otoku Sulawesi.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ukinuta upozorenja na cunami

Stanovnici najteže pogođenog područja, grada General Santosa u kojem živi oko 700. 000 ljudi, opisali su strah koji su osjećali za vrijeme potresa rekavši da ništa slično u prošlosti nisu doživjeli.

Filipini su mobilizirali vojsku i timove za odgovor na katastrofe, a vlasti provjeravaju preliminarna izvješća o 32 poginule osobe i 134 ozlijeđene diljem Mindanaa, prema navodima dužnosnika civilne zaštite.

Upozorenja na cunami ukinuta su nakon više od šest sati na jugu Filipina, sjeveru Indonezije i malezijske države Sabah na otoku Borneu, gdje je stanovnicima obalnih područja rečeno da se odmah evakuiraju na više tlo.

Katastrofa se dogodila osam mjeseci nakon što su Filipini pretrpjeli najsmrtonosniji potres u 12 godina, kada je plitki potres magnitude 6,9 ​​pogodio središnji otok Cebu, usmrtivši 79 ljudi. Dva tjedna kasnije dva snažna potresa pogodila su Mindanao, najjači magnitude 7,4.