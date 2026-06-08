FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAGNITUDA 7,8 /

Video: Pogodio ih razorni potres, urušile se zgrade! 'Ovo je najjači koji smo ikada osjetili!'

Video: Pogodio ih razorni potres, urušile se zgrade! 'Ovo je najjači koji smo ikada osjetili!'
×
Foto: Queenie Rose Adaya/AFP/Profimedia

Filipinska policija je u ponedjeljak izjavila da su najmanje tri osobe mrtve, a četiri ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje.

8.6.2026.
6:06
Hina
Queenie Rose Adaya/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Upozorenja na cunami izdana su nakon što je u ponedjeljak potres magnitude 7,8 pogodio Mindanao na jugu Filipina, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Potres je bio na dubini od 10 km, objavio je GFZ.

Filipinska policija je u ponedjeljak izjavila da su najmanje tri osobe mrtve, a četiri ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje. Nije bilo neposrednih detalja o prijavljenim smrtnim slučajevima, navodi Reuters.

Diego Marian, službenik za informiranje filipinske nacionalne agencije za katastrofe navodi da postoji velika šteta na raznim infrastrukturnim objektima, javlja BBC.

Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na tsunami. GFZ je ranije procijenio magnitudu potresa na 8,2.

 

 

Filipinska agencija Phivolcs navela je kako je potres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Indonezijska agencija BMKG procijenila je magnitudu potresa na 7,7.

Video: Pogodio ih razorni potres, urušile se zgrade! 'Ovo je najjači koji smo ikada osjetili!'
Foto: Edwin Espejo/AFP/Profimedia

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.

 

 

Ancheta je kazao da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.

"Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“, rekao je Ancheta za Reuters.

Video: Pogodio ih razorni potres, urušile se zgrade! 'Ovo je najjači koji smo ikada osjetili!'
Foto: Soccsksargen LGU/Xinhua News/Profimedia

Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se potres osjetio vrlo snažno.

PotresFilipini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike