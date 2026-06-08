Video: Pogodio ih razorni potres, urušile se zgrade! 'Ovo je najjači koji smo ikada osjetili!'

Upozorenja na cunami izdana su nakon što je u ponedjeljak potres magnitude 7,8 pogodio Mindanao na jugu Filipina, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Potres je bio na dubini od 10 km, objavio je GFZ.

Filipinska policija je u ponedjeljak izjavila da su najmanje tri osobe mrtve, a četiri ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje. Nije bilo neposrednih detalja o prijavljenim smrtnim slučajevima, navodi Reuters.

Diego Marian, službenik za informiranje filipinske nacionalne agencije za katastrofe navodi da postoji velika šteta na raznim infrastrukturnim objektima, javlja BBC.

Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na tsunami. GFZ je ranije procijenio magnitudu potresa na 8,2.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Filipinska agencija Phivolcs navela je kako je potres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Indonezijska agencija BMKG procijenila je magnitudu potresa na 7,7.

Foto: Edwin Espejo/AFP/Profimedia

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.

Footage from earlier: Mall crumbles in General Santos, Philippines from powerful earthquake. pic.twitter.com/KumNyVkO9O — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Ancheta je kazao da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.

"Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“, rekao je Ancheta za Reuters.

Foto: Soccsksargen LGU/Xinhua News/Profimedia

Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se potres osjetio vrlo snažno.