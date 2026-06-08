Gradiška je ostala veliki problem, vozači kamiona su na rubu živaca: 'Nećemo uspjeti danas'

RTL DANAS NA GRANICI /

Hrvatska i Bosna i Hercegovina od danas imaju novi ugovor o graničnim prijelazima. Iz Vlade najavljen kao megasporazum - trebao bi smanjiti gužve između dvije države i pojačati gospodarsku suradnju sa susjedima.

Kolona do Bosne i Hercegovine preselila se na novi suvremeni granični prijelaz, a građani pograničnih područja zadovoljni su. "Ovaj treba ostati i to je to, Pristupačnije je, ne zaobilazimo kamione na mostu i kakše je, al ne znam što će sutra biti", kazao je Milan Milijević iz Banja Luke.

Novi most je uveden kao privremeno rješenje nakon problema s prethodnim prijelazom, dok se trajno rješenje još usuglašava. Posebno složen ostaje promet teretnih vozila, koja moraju prolaziti dodatne inspekcijske kontrole.

"Ja sam sinoć prešao u 8 sati. Jutros smo do 9 čekali da nam daju papire da pređemo ovdje. Od 9 čekamo jutros i nećemo uspjet danas završit", kaže vozač kamiona Semir Ahmetašević iz Gradačca. U Gradiški je bila Tea Mihanović, više doznajte u prilogu.