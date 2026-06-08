Traje pobuna zbog paušala, Ćorić poručio obrtnicima: 'Odustajanje od paketa nije opcija'

ANTIINFLACIJSKE MJERE /

Održan je sastanak ministra financija Tomislava Ćorića s obrtnicima i poduzetnicima koji traže da se ublaže antiinflacijske mjere koje, kako kažu, najviše pogađaju upravo njih. No, Vlada, za sada, ne odustaje - pa su im poduzetnici dali rok od 30 dana da ipak razmisle o kompromisu, a obrtnici i predložili način ublažavanja mjera.

Hrvatska obrtnička komora predstavila je i prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za sve obrtnike. "Prije svega da svi razredi prihoda do 40.000 ostanu po dosadašnjem modelu dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u zadnja dva razreda i to najviše do 33 posto", kazao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dalibor Krathovil.

Ministar Ćorić je u ponedjeljak bio zadovoljan sastancima, ali i jasno poručio: "Odustajanje od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti inflaciju do polovice iduće godine na razinama koje želimo, dakle potrošnja mora biti manja", kazao je. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.