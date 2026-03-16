Šušnjar poslao poruku Mađarima: 'Morate odlučiti kojem svijetu pripadate'

Jedina intencija koju Mađarska ima jest osigurati daljnju opskrbu jeftinom ruskom naftom i ona se mora odlučiti kamo pripada, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Šušnjar je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara energetike država članica EU-a, a u okviru toga sastanka održan je sastanak trilaterale na kojem su sudjelovali Hrvatska, Mađarska i Slovačke te povjerenik za energiju Dan Jorgensen.

"Postalo je svima jasno da je jedina intencija koju Mađari imaju osigurati opskrbu jeftinom ruskom naftom. Mađari se moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju, zapadnom koji osuđuje rusku agresiju ili nastaviti kupovati rusku naftu", rekao je Šušnjar.

Rekao je da je na sastanku upoznao sudionike o kapacitetima Jadranskog naftovoda (Janaf) i s međunarodnom ekspertizom koja je potvrdila konkurentnost cijena Janafa.

"Komisija je vrlo snažno stala iza ovih činjenica koje smo dostavili i jednostavno više nije pitanje ima li Janaf dovoljno kapaciteta i je li cjenovno konkurentan", rekao je ministar.

Dodao je da je Komisija potvrdila da se sve države članice, kao što su se odrekle ruskog plina, moraju odreći i jeftine ruske nafte do 2027.

'Blokiranje tjesnaca nije ugrozilo opskrbu nafte'

Na pritužbe Mađarske da ne želi ovisiti samo o jednom dobavnom pravcu, onom preko JANAF-a, i da stoga želi da se može nastaviti opskrbljivati i preko naftovoda Družba, Šušnjar je rekao da ona nije jedina zemlja koja ima samo jedan dobavni pravac.

"Imate Srbiju, koja nije država članica, ali ima pouzdano opskrbu putem Janafa uz uvjete koji se moraju ispuniti u skladu s međunarodnim sankcijama. Imate Češku, državu članicu koja je 100 posto bila ovisna o ruskoj nafti, koje se odrekla te danas se neruskom naftom opskrbljuje preko jednog dobavnog pravca bez ikakvih problema", rekao je Šušnjar.

Rekao je da situacija s blokiranim Hormuškim tjesnacem zasad nije ugrozila opskrbu naftom, ali je došlo do poremećaja na globalnom tržištu što je uzrokovalo povećanje cijena.

"Međutim, sigurnost opskrbe, pogotovo u Hrvatskoj, nije došla u pitanje ni u jednom trenutku. Hrvatska vlada je pokazala da se zna nositi s ovakvim situacijama i danas su me mnogi ministri pitali o načinu na koji smo reagirali jer su vidjeli da je naša reakcija bila promptna i dobro izbalansirana", rekao je Šušnjar. Dodao je da postoje još neki alati kojima se može reagirati, ali da ovakva situacija ne može trajati unedogled.

"Mi imamo alate na raspolaganju i primijenit ćemo ih u slučaju potrebe, ali ako ovo potraje svi ćemo imati više cijene nafte na svjetskom tržištu", rekao je ministar dodajući kako se nada da će se sukob na Bliskom istoku uskoro završiti i da će se time normalizirati cijene na tržištu.

