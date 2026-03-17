Kutjevo vrije, zbog smrada dignuta prijava protiv kompostane: 'Ne smiješ otvoriti prozor'

Pred Kompostanom prosvjednici dežuraju danonoćno, a iako u postrojenje ništa ne ulazi, iz njega se, kažu, širi nesnosan smrad.

"Smrdi i dalje, jedino što se otpad ne dovozi, više ne znamo što uopće i smrdi, što uopće ima unutra", kaže Željko Krsnik iz Kutjeva.

Znaju da kada postrojenje radi, prozori na njihovim kućama moraju biti zatvoreni.

"Ne smiješ otvoriti prozore, ne smiješ, to je neki čudnovat miris, ja ne znam", nadovezuje se Petar Majetić.

Neugodan miris vjetar nosi i u okolna sela pa su mještani zabrinuti i za hranu koju konzumiraju.

"Sve taj miris koji dolazi, on vama neka se sat vremena zadrži, sigurno je to povrće, meso poprimilo taj miris", uvjeren je Petar Lukić iz Vetova.

Kažu i kako sumnjaju da postrojenje radi nešto drugo, a ne kompost.

Sumnje u nelegalan rad

"Mislim da kompost nema ovakve neugodne mirise kao što se ovdje ovaj smrad širi, ja bih voljela da je kompost, ali nismo sigurni što je ovo", dodaje Martina Krauthaker Grgić.

Prijave zbog sumnje u nelegalan rad Kompostane policiji i Državnom inspektoratu podnio je gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.

"Sudeći po svim dosad dokazima i pokazateljima ovdje se ne prerađuje nikakav otpad ovdje se zapravo spaljuje otpad s područja cijele Republike Hrvatske, možda i šire", ističe gradonačelnik. Uz prijavu je priložio i fotografije iz hala postrojenja te zatražio da institucije izađu na teren i utvrde činjenice.

O smradu, prosvjedu i prijavama koje je gradonačelnik uputio upitali smo danas i odgovorne u Kompostani, no rekli su samo - kako za sada nemaju komentara.

U Državnom inspektoratu kazali su nam da se nadzorom Kompostane utvrdilo nepravilnosti te naložilo njihovo otklanjanje, a ovisno o analizi mjerenja kvalitete zraka poduzet će se i dalje mjere. Kutjevčani rješenja traže što prije.

Traže pomoć institucija

"Ili da usklade svoje proizvodne procese i kapacitete sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom ili da prestanu s radom", napominje gradonačelnik Budimir.

Prosvjednici u Kutjevo pozivaju sve državne institucije, kao i svoju županicu.

"Pozvao bih i županicu gospođu Jozić, zanima me da li mi građani Kutjeva, jesmo li mi građani Požeške županije, ako jesmo mislim, da ona dođe i da se uvjeri kako je to", ističe Željko Krsnik iz Kutjeva.

Kompostana je u Kutjevu postrojenje otvorila rekonstrukcijom i prenamjenom trgovačkog centra, kažu nam u resornom ministarstvu. Dodaju i da je 2022. godine tadašnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo rješenje da za taj zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Zahvat je kažu u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije razmotren Elaboratom zaštite okoliša na što nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Danas kada postrojenje radi, javnost svoje mišljenje pokazuje prosvjedom, tražeći istragu što se događa i zaustavljanje smrada – odmah.