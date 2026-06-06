Vatra buknula među kamenim kućama: Vatrogasci u otežanim uvjetima spriječili veću katastrofu

Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu oko 20 sati, a 16 vatrogasaca spriječilo je njegovo širenje na okolne kuće u staroj gradskoj jezgri, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati.

Na intervenciju je upućeno ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila. Sudjelovalo je 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s pet vozila te tri vatrogasca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom.

Foto: Dalmacija Danas

Požar je lokaliziran u 20 sati, nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Intervencija se odvijala u otežanim uvjetima zbog uskih ulica i specifične konfiguracije starog dijela grada, no požar nije zahvatio susjedne objekte.

Na mjestu događaja bili su i policijski službenici koji su osiguravali područje. Nakon završetka intervencije bit će proveden očevid kojim će se utvrditi uzrok požara i sve okolnosti događaja.