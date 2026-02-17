Detalji buktinje u Kutjevu: Najveća sala za vjenčanja u potpunosti je uništena...

U Kutjevu je u požaru uništena najveća dvorana za vjenčanja i svečanosti u požeškom kraju koja već neko vrijeme nije u funkciji.

Vatra je buknula u ranim jutarnjim satima, a na intervenciju su ubrzo stigli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava, za nekoliko sati uspjeli su ugasiti požar te spasiti zgradu i apartmane u prizemlju, no dvorana za svečanosti na katu površine oko 1000 četvornih metara i kapaciteta 800 osoba je uništena.

Policijski očevid koji bi trebao utvrditi uzrok požara još je u tijeku.