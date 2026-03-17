Najveći napad do sada: Rakete i dronovi zasuli Američko veleposlanstvo u Bagdadu

SAD i Izrael napali su Iran prije 18 dana. Iran je uzvratio napadom na susjedne zemlje koji i dalje traju. Američki predsjendik Donald Trump forimira koaliciju za pratnju brodova kroz Hormuški tjesnac - vitalni prolaz za 20 posto svjetske nafte, koji Iran kontrolira i blokira prolaz brodova njime, uz iznimku kineskih i turskih brodova.

Ključne infodmacije:

Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima

Najnovije informacije:

Trump zatražio odgodu sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom

4.45 - Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu, rekao je u ponedjeljak.

Očekivalo se da će se Trump sastati s Xi Jinpingom krajem ožujka. Međutim, SAD su sada zatražile odgodu putovanja, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam. I zato smo zatražili da odgodimo za mjesec ili dva, i radujem se što ću biti s njima", rekao je američki predsjednik.

U nedjelju je Trump nagovijestio da bi SAD mogle odgoditi putovanje u Kinu, ako Peking ne pomogne u deblokiranju Hormuškog tjesnaca.

"Mislim da bi i Kina trebala pomoći jer Kina dobiva 90 posto svoje nafte iz tjesnaca", citirao je Trumpove riječi Financial Times. "Željeli bismo znati prije toga."

Međutim, američki ministar financija Scott Bessent tada je za CNBC rekao da bi putovanje moglo biti odgođeno zbog logistike.

Trump i Xi posljednji su se put sastali u listopadu u Južnoj Koreji na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), gdje su se, između ostalog, dogovorili o privremenoj stanci u tekućem trgovinskom ratu.

Međutim, napetosti i dalje postoje oko pitanja poput kineskog izvoza rijetkih minerala i američkog izvoza naprednih računalnih čipova.

Kineski i američki trgovinski predstavnici održali su novi krug razgovora u Parizu u protekla dva dana. Pariški razgovori šesti su krug između dviju strana od početka Trumpovog drugog mandata u siječnju prošle godine.

3.33 - Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni.

Militantne skupine koje podržava Iran napadaju američke ciljeve u Iraku u znak odmazde za američko-izraelske zračne napade koji su započeli 28. veljače.

U ponedjeljak je skupina Kataib Hezbolah objavila vijest o smrti svog višeg zapovjednika i glasnogovornika, a Narodne mobilizacijske snage izjavile su da je u zračnim napadima ubijeno najmanje osam njihovih boraca u iračkom gradu Al-Qaimu u blizini Sirije.

Iračke sigurnosne snage raspoređene su po dijelovima glavnog grada i zatvorile su utvrđenu Zelenu zonu Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući američko veleposlanstvo.

