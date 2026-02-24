Vlasnici mačaka upozoreni da im ne daju ovih pet namirnica: 'Mogu biti vrlo štetne'

Dobrotvorna organizacija za zaštitu mačaka Cats Protection savjetuje da se mačkama općenito ne daje ljudska hrana. Velik dio onoga što mi jedemo može biti štetan za mačke i jednostavno ne pruža hranjive tvari koje su im potrebne za zdrav život.

Našim krznenim prijateljima potrebna je dobro uravnotežena prehrana koja zadovoljava njihove specifične prehrambene potrebe, što se najbolje postiže potpunom hranom za mačke.

Iako je ponekad teško odoljeti i ne dati mački pokoji zalogaj sa svog tanjura, određene namirnice mogu predstavljati ozbiljan rizik za njihovo zdravlje. Mačke su isključivi mesojedi, što znači da poslastice poput mliječnih proizvoda ili povrća jednostavno nisu potrebne u njihovoj prehrani. Imajući to na umu, organizacija je istaknula ljudsku hranu koju biste trebali u potpunosti izbjegavati davati svom ljubimcu, piše Express.

Opasnosti skrivene u ljudskoj hrani

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca smatraju da komadić sira ili malo mlijeka predstavljaju lijepu poslasticu, no najbolje je u potpunosti izbjegavati mliječne proizvode. Iz organizacije Cats Protection upozoravaju da je većina mačaka intolerantna na laktozu, a konzumacija mliječnih proizvoda poput sira može izazvati ozbiljne probavne smetnje.

"Također je najbolje izbjegavati davanje mački sira bez laktoze ili biljnog sira, jer mnogi od njih mogu sadržavati sastojke koji bi mogli biti otrovni za mačke", navode iz organizacije.

Foto: Freepik

Sirovo meso, riba i jaja

Sirovo meso, riba i jaja mogu sadržavati opasne bakterije i parazite od kojih se mačka može ozbiljno razboljeti. Sirove kosti također treba držati podalje od jelovnika jer povećavaju opasnost od gušenja ili mogu uzrokovati začepljenje u probavnom sustavu.

Voće koje može uzrokovati zatajenje bubrega

Grožđe, grožđice i ribizli mogu izazvati zatajenje bubrega kod mačaka, a one koje već pate od kronične bubrežne bolesti suočavaju se s još većom prijetnjom. Ove namirnice nikada se ne smiju davati mačkama i treba ih držati izvan njihova dohvata.

Avokado i proizvodi s kofeinom

Još dvije namirnice koje predstavljaju rizik su avokado i čokolada. "Avokado ima visok udio masti i sadrži toksin zvan persin. Ako se konzumira u velikim količinama, može uzrokovati zdravstvene probleme kod mačaka", upozoravaju iz organizacije.

S druge strane, čokolada, kava i drugi proizvodi s kofeinom sadrže povišene razine metilksantina. Stručnjaci napominju da ako ih mačke progutaju, te tvari mogu biti izuzetno otrovne.

Stručnjaci za mačke dodaju kako neke mačke može privući miris ili okus ljudske hrane, bilo da je ostavljena na kuhinjskom pultu ili dok vi uživate u obroku. Najbolje što možete učiniti jest pohraniti štetnu hranu izvan dohvata mačke te pokriti ili sakriti sve ostatke hrane kako biste spriječili neželjene posljedice.

