Ovo su fotografije vaših preslatkih kućnih ljubimaca: Oni su članovi obitelji, a ovo su samo neki od njih
Svake godine 20. veljače obilježava se Svjetski dan ljubavi prema kućnim ljubimcima, datum posvećen životinjama koje su mnogima postale ravnopravni članovi obitelji. Ovaj dan naglašava važnost brige o dobrobiti životinja te potiče na udomljavanje napuštenih ljubimaca.
Kućni ljubimci imaju značajnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Brojna istraživanja potvrđuju kako boravak uz životinje smanjuje razinu stresa, pozitivno utječe na mentalno zdravlje te ublažava osjećaj usamljenosti. Psi, mačke, ptice i drugi kućni ljubimci pružaju emocionalnu stabilnost i osjećaj sigurnosti, osobito starijim osobama i samcima.
Osim emocionalne potpore, briga o kućnom ljubimcu razvija osjećaj odgovornosti, empatije i dosljednosti, osobito kod djece. Redovite šetnje, hranjenje i svakodnevna interakcija stvaraju rutinu koja pridonosi kvaliteti života i potiče aktivniji stil življenja. Stručnjaci ističu kako odnos između čovjeka i životinje počiva na povjerenju, privrženosti i dugoročnoj predanosti.
Povodom Svjetskog dana ljubavi prema kućnim ljubimcima poslali ste nam brojne fotografije svojih kućnih ljubimaca, a nama je bilo iznimno teško odabrati njih 50 – od mačaka i pasa, preko zečeva i papiga pa sve do kokoši.
Pogledajte u galeriji vaše slatke kućne ljubimce.