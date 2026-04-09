SKANDAL NA AERODROMU /

Aca Lukas se oglasio nakon uhićenja u Švedskoj: 'Napravljen je propust'

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Srpski glazbenik Aca Lukas krajem ožujka doživio je veliku neugodnost u zračnoj luci u Švedskoj, a sada se oglasio ogradivši se od čitavog slučaja

9.4.2026.
8:41
Antonio Ahel/PIXSELL
Nakon što je 28. ožujka regionalna glazbena zvijezda Aca Lukas doživjela je neugodno iznenađenje na aerodromu u Göteborgu, gdje ga je zaustavila granična policija, provela detaljnu kontrolu te mu na kraju zabranila ulazak u zemlju, glazbenik se konačno oglasio otkrivši što se točno dogodilo.

Kako je objasnio, zajedno sa svojim bendom letio je na relaciji Beograd - Kopenhagen, a zatim iz Kopenhagena za Göteborg. 

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Međutim, u Göteborgu je zaustavljen jer je, kako kaže, dokumentacija za koncert bila krivotvorena.

U papirima koje je dostavio organizator koncerta našlo se i lažno pozivno pismo od kompanije koja zapravo nema pravo izdavati takve dokumente.

"Da sam znao da papiri nisu čisti, nikada ne bih započeo ovo putovanje. To je morao biti posao organizatora, a ne moj. Napravljen je propust, ali nismo krivi i dokazat ćemo to", rekao je poznati glazblenik uz najavu tužbe protiv odgovornih, uključujući organizatore i osobe koje su pristustvovale u onome što je nazvao prevarom i lažnim predstavljanjem.

Također, izjavio je da policija tražila osobu koja je izdala dokument, ali da se ispostavilo da je to osoba sa kriminalnom prošlošću koja je koristila lažni identitet.

"Žao mi je zbog svih koji su došli zbog mene. Nikada ne bih svjesno doveo sebe ili svoju obitelj u takvu situaciju. Obećajem da ćemo se vidjeti u mnogo boljim okolnostima, sa čistim papirima i pravom organizacijom," rekao je pjevač za Hype.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
