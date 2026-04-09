Aca Lukas se oglasio nakon uhićenja u Švedskoj: 'Napravljen je propust'

Nakon što je 28. ožujka regionalna glazbena zvijezda Aca Lukas doživjela je neugodno iznenađenje na aerodromu u Göteborgu, gdje ga je zaustavila granična policija, provela detaljnu kontrolu te mu na kraju zabranila ulazak u zemlju, glazbenik se konačno oglasio otkrivši što se točno dogodilo.

Kako je objasnio, zajedno sa svojim bendom letio je na relaciji Beograd - Kopenhagen, a zatim iz Kopenhagena za Göteborg.

Međutim, u Göteborgu je zaustavljen jer je, kako kaže, dokumentacija za koncert bila krivotvorena.

U papirima koje je dostavio organizator koncerta našlo se i lažno pozivno pismo od kompanije koja zapravo nema pravo izdavati takve dokumente.

"Da sam znao da papiri nisu čisti, nikada ne bih započeo ovo putovanje. To je morao biti posao organizatora, a ne moj. Napravljen je propust, ali nismo krivi i dokazat ćemo to", rekao je poznati glazblenik uz najavu tužbe protiv odgovornih, uključujući organizatore i osobe koje su pristustvovale u onome što je nazvao prevarom i lažnim predstavljanjem.

Također, izjavio je da policija tražila osobu koja je izdala dokument, ali da se ispostavilo da je to osoba sa kriminalnom prošlošću koja je koristila lažni identitet.

"Žao mi je zbog svih koji su došli zbog mene. Nikada ne bih svjesno doveo sebe ili svoju obitelj u takvu situaciju. Obećajem da ćemo se vidjeti u mnogo boljim okolnostima, sa čistim papirima i pravom organizacijom," rekao je pjevač za Hype.

