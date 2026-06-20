Pavić i Arevalo su na korak do trofeja, ali sada ih čeka najbolji par svijeta

Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten, najbolji svjetski tenisači u parovima, bit će suparnici Hrvatu Mati Paviću i Marcelu Arevalu iz Salvadora u finalu travnatog ATP 500 turnira u Queensu.

Pavić i Arevalo su kao prvi izborili finale, svladali su sa 6-4, 6-3 britansku kombinaciju Julian Cash i Lloyd Glasspool, inače druge nositelje. Sada im na putu do trofeja stoje prvi nositelji.

Heliovaara i Patten su u polufinalu nadigrali treće nositelje Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog sa 6-4, 3-6, 10-3.

U nedjelju će Pavić tražiti svoj 43. ATP naslov u parovima, ali još nije osvojiti niti jedan u aktualnoj godini. Tijekom 2024. i 2025. godine Pavić i Arevalo su osvojili sedam ATP naslova uz onaj najveći 2024. u Roland Garrosu.