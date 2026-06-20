FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
finale queensa /

Pavić i Arevalo su na korak do trofeja, ali sada ih čeka najbolji par svijeta

Pavić i Arevalo su na korak do trofeja, ali sada ih čeka najbolji par svijeta
×
Foto: Waleed Zein/AFP/Profimedia

Heliovaara i Patten su u polufinalu nadigrali treće nositelje Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog sa 6-4, 3-6, 10-3.

20.6.2026.
21:15
Hina
Waleed Zein/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten, najbolji svjetski tenisači u parovima, bit će suparnici Hrvatu Mati Paviću i Marcelu Arevalu iz Salvadora u finalu travnatog ATP 500 turnira u Queensu.

Pavić i Arevalo su kao prvi izborili finale, svladali su sa 6-4, 6-3 britansku kombinaciju Julian Cash i Lloyd Glasspool, inače druge nositelje. Sada im na putu do trofeja stoje prvi nositelji.

Heliovaara i Patten su u polufinalu nadigrali treće nositelje Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog sa 6-4, 3-6, 10-3.

U nedjelju će Pavić tražiti svoj 43. ATP naslov u parovima, ali još nije osvojiti niti jedan u aktualnoj godini. Tijekom 2024. i 2025. godine Pavić i Arevalo su osvojili sedam ATP naslova uz onaj najveći 2024. u Roland Garrosu.

TenisMate Pavić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike