Đoković prognozirao finale Svjetskog prvenstva i ostavio sve u čudu

Srpski tenisač Novak Đoković prognozirao je finale i osvajača ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje se upravo održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Đoković je svoju prognozu, koja je iznenadila nogometni svijet, dao u razgovoru za srpski Sportklub, a po njemu će u finalu igrati Portugal i Meksiko.

Prognozirao je Đoković i rezultat tog finala, smatra da će Portugalci pobijediti rezultatom 2:0 ili 2:1.

Njegova prognoza vrlo je neobična jer je u finale postavio jednog od domaćina natjecanja Meksiko, kojemu se ne daju velike šanse da ode daleko na ovom Mundijalu. Portugalci su, s druge strane, jedni od favorita.