Đoković prognozirao finale Svjetskog prvenstva i ostavio sve u čudu

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Đoković jako iznenadio svojim odabirom
Srpski tenisač Novak Đoković prognozirao je finale i osvajača ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje se upravo održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Đoković je svoju prognozu, koja je iznenadila nogometni svijet, dao u razgovoru za srpski Sportklub, a po njemu će u finalu igrati Portugal i Meksiko.
Prognozirao je Đoković i rezultat tog finala, smatra da će Portugalci pobijediti rezultatom 2:0 ili 2:1.
Njegova prognoza vrlo je neobična jer je u finale postavio jednog od domaćina natjecanja Meksiko, kojemu se ne daju velike šanse da ode daleko na ovom Mundijalu. Portugalci su, s druge strane, jedni od favorita.