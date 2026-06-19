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Đoković prognozirao finale Svjetskog prvenstva i ostavio sve u čudu

Đoković prognozirao finale Svjetskog prvenstva i ostavio sve u čudu
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Foto: Marco Canoniero/Shutterstock Editorial/Profimedia

Đoković jako iznenadio svojim odabirom

19.6.2026.
8:50
M.G.
Marco Canoniero/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Srpski tenisač Novak Đoković prognozirao je finale i osvajača ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje se upravo održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Đoković je svoju prognozu, koja je iznenadila nogometni svijet, dao u razgovoru za srpski Sportklub, a po njemu će u finalu igrati Portugal i Meksiko.

Prognozirao je Đoković i rezultat tog finala, smatra da će Portugalci pobijediti rezultatom 2:0 ili 2:1.

Njegova prognoza vrlo je neobična jer je u finale postavio jednog od domaćina natjecanja Meksiko, kojemu se ne daju velike šanse da ode daleko na ovom Mundijalu. Portugalci su, s druge strane, jedni od favorita.

Novak đokovćSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
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