Novak Đoković skakao po stolcima: Indira Levak zapalila rođendansku zabavu Jelene Đoković

Hrvatska pjevačica Indira Levak (52) podijelila je na svom Instagram profilu djelić uzavrele atmosfere s rođendanske proslave Jelene Đoković (40), supruge tenisača Novaka Đokovića (32). Snimke iz Atene otkrivaju nezaboravnu zabavu na kojoj je upravo Indira bila zadužena za glazbu, a sudeći po objavi, energija je dosegnula vrhunac.

Šampion u transu na Indirine hitove

U nizu videozapisa i na fotografiji, Indira je pokazala kako je izgledala proslava u Grčkoj. "Draga moja Jelena neka ti je najsretniji. CHAMP @djokernole hvala Ti na pozivu. Volim Vas oboje", napisala je pjevačica u opisu, otkrivajući blizak odnos sa slavnim parom. Na snimkama se vidi kako Novak Đoković, ponesen ritmom, pjeva u mikrofon, pleše s Jelenom, a u jednom trenutku se čak i penje na stolicu, potpuno prepušten glazbi. Indira, poznata po svojoj neiscrpnoj energiji, dominirala je pozornicom i zapalila atmosferu, što su odmah primijetili i njezini pratitelji. "Ajmeeeeee koja energija", "Prejakooooo", "Zna Novak ko je najbolji", samo su neki od komentara koji potvrđuju da je nastup bio pun pogodak. Čini se da je izbor pao na Indiru upravo zbog njezine sposobnosti da svaku zabavu pretvori u spektakl, a reakcija jednog od najvećih sportaša svih vremena to najbolje dokazuje.

Godina velikih planova i osobnih preokreta

Ovaj ekskluzivni nastup događa se u godini koja je za Indiru iznimno važna. Nekadašnja pjevačica popularne grupe Colonia, s kojom se proslavila 1996. godine, priprema se za proslavu 30 godina karijere velikim koncertom u Areni Zagreb. Nakon odlaska iz grupe 2017. godine, uspješno je nastavila solo karijeru, a poziv da pjeva na privatnoj proslavi obitelji Đoković samo je još jedna potvrda njezinog statusa na regionalnoj glazbenoj sceni. Zanimljivo je da se ovaj nastup u Ateni poklopio s turbulentnim razdobljem u njezinom privatnom životu. Naime, pjevačica se 2024. godine razvela od supruga Miroslava Levaka, koji joj je i dalje menadžer. Nedavno je izjavila kako vjeruje u njihovo pomirenje, a intrigantna je i činjenica da je Miroslav u isto vrijeme također boravio u Ateni sa svojim sinom.