Ovim je sve rečeno: Indira je još uvijek najveća podrška bivšem suprugu

Nakon što je Miroslav Levak (53) na Instagramu podijelio svoj novi poslovni uspjeh, na objavu mu je reagirala bivša supruga, glazbenica Indira Levak (52), čestitavši mu.

Ispod objave glazbenica je ostavila nekoliko emotikona pljeskanja, čime je pokazala da među bivšim supružnicima i dalje vladaju korektni odnosi te snažan osjećaj međusobne podrške i razumijevanja.

Popularna glazbenica zarazne energije i ranije je isticala kako s bivšim suprugom i dalje svakodnevno komunicira te da rastava nije utjecala na njihovu poslovnu suradnju, kao ni na prijateljske odnose koje njeguju.

Indira i Miroslav Levak zaručili su se u ožujku 2013., a onda su se nakon tri mjeseca, u lipnju, i vjenčali kraj Bjelovara. Međutim, rastali su se 2024. godine.

"Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati", napisala je tada Indira na društvenim mrežama.