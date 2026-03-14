Beograd na nogama! Indira zapalila dvoranu, a onda se pojavila pjevačica koju tabloidi ne štede

Beogradska Dvorana MTS sinoć je ugostila Indiru Levak, našu glazbenicu koja će u Beogradu održati čak tri velika samostalna koncerta.

Foto: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Kako je Indira jedna od omiljenih glazbenica naše regije, ni ne čudi da ju je publika dočekala u dobrom raspoloženju te spremna za dobru zabavu. Indira je svojoj publici tako otpjevala hitove koji su obilježili eru dok je nastupala s grupom Colonia, kao što su "Sve oko mene je grijeh" i "Svijet voli pobjednike", ali i solo hitove, poput "Atlantida".

Nastup u Beogradu nije mogao proći bez gostovanja Indirinih dragih kolega iz Srbije pa je tako koncert dodatno začinio i nastup Milice Todorović.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

"Moram reći da mi je veliko zadovoljstvo biti tvoj gost večeras, ostvarila mi se želja da budem s tobom na pozornici", poručila je Milica Indiri stupivši na pozornicu.

Indira i Milica zajedno su otpjevale hit grupe E.T. "Tek je dvanaest sati", a popularnoj srpskoj glazbenici ovo je prvi nastup otkako je rodila sina Bogdana.

Milica Todorović večeras se po prvi put pojavila u javnosti i to na koncertu Indire Levak, nakon porođaja

Podsjetimo, Todorović je rodila početkom veljače, a prvi dani sa sinom pali su u sjenu kada su mediji otkrili da je otac muškarac koji je već 19 godina u braku.

Prema pisanju srpskih medija, riječ je o poduzetniku iz automobilske industrije kojeg je pjevačica upoznala kada je kupovala novi automobil, iz čega se naposlijetku razvila emotivna veza. Premda je navodno znala da je oženjen, Milica mu je vjerovala da će se razvesti.

Ipak, do formalnog razvoda nije došlo, zbog čega su mnogi prozvali glazbenicu koja se javnosti obratila moleći za mir napisavši: "Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem."

POGLEDAJTE VIDEO: Pljušte prijave za priuštive stanove, stručnjaci skeptični: 'Baš me zanima kako će to riješiti'