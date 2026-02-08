Milica Todorović tek je rodila, a već je na rubu srama: Dijete je dobila s oženjenim muškarcem

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) nedavno je postala majka, a njezin privatni život posljednjih dana privlači pažnju javnosti zbog partnera s kojim je dobila sina.

Prema Kuriru, muškarac je i dalje u braku, što je dodatno zakompliciralo situaciju. Njegova supruga obratila se medijima kako bi iznijela vlastitu verziju događaja, zaštitila sebe i njihovo dvoje djece.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Uvjeravao je pjevačicu da će se razvesti

Prema srpskim medijima, riječ je o poduzetniku iz automobilske industrije kojeg je pjevačica upoznala putem poslovnog kontakta, a njihov prijateljski odnos se s vremenom razvio u emotivnu vezu. Milica mu je navodno vjerovala da će se razvesti, no do formalnog razvoda nije došlo.

"Milica je željela kupiti automobil i zajednički prijatelj ih je povezao. Riječ po riječ, dobro su se razumjeli i među njima su se pojavile prve simpatije. Tijekom dogovaranja oko automobila razvila se i ljubav. Neko vrijeme su se viđali, a on je pjevačici rekao da nije sretan u braku i da se razvodi. Ona je u to povjerovala. Viđali su se tajno zbog njegove obiteljske situacije i nitko nije želio remetiti njihov mir. U jednom trenutku je i njegova supruga saznala je za njihovu vezu pa joj je i sam priznao. Morao je jer je Milica ostala trudna i nije htjela abortirati. Razvod se nije dogodio jer su tijekom braka stekli imovinu pa je sad to veliki problem. Zbog toga je supruga odlučila progovoriti kako bi se financijski zaštitila jer ima dvoje djece. Čekala je da Milica rodi kako bi javno progovorila", ispričao je za Kurir blizak partner popularne pjevačice.

Foto: G.g./ataimages /pixsell

Oglasila se žena koju je suprug prevario s pjevačicom

Supruga Miličinog partnera je za Pink.rs ispričala šokantne detalje o susretu s pjevačicom pred njen porođaj.

"Odmah sam potražila Milicu. Srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. S njom sam razgovarala lijepo, s njim nisam. Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je priopćio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Bila sam u čudu. Ne znam što je on njoj rekao, mi imamo normalan brak i ne znam što je ona planirala. Baš je strašno. Moja djeca i ja proživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale. Rekla mi je da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da ne želi napustiti obitelj, ne znam što joj je pričao. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude s njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najvažnije u kakvom smo mi odnosu i jesmo li u braku, kako mi funkcioniramo, za moju djecu me nije pitala, to je ne zanima. Kasnije me nije kontaktirala, ja je nisam napadala, čak sam je i zaštitila", iskreno je rekla supruga poduzetnika.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Milica Todorović želi mir nakon poroda

Milica je za Kurir naglasila da joj je prioritet zdravlje djeteta i vlastiti oporavak: "Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke i zahvalna sam Bogu na tome. Zamolit ću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju obitelj, da to i ostane tako. Kad dođe vrijeme, pričat ćemo o svemu, sada se samo želim oporaviti i biti sretna sa svojim djetetom. Od stresa zbog priče koja je uslijedila nakon porođaja izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta."

Nakon toga, pjevačica se javno oglasila otvorenim pismom: "Dragi moji, naše dijete ima tri dana, a ja sva tri dana prolazim kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi, da dođe k sebi, da u tišini upozna svoje dijete. Meni ti trenuci nisu dani. Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umjesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako biti majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smjela doživjeti u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posljedice po moje zdravlje s kojima se i dalje borim. Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora nositi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna."

"Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol, ali isto tako moram reći, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu biti tu za dijete. U svoj toj buci, rijetko tko se zapitao kako sam ja. Razumijet će me žene koje su rađale jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir, a ja ga nisam imala. Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas reći mnogo toga, ali biram vjerovati da vrijeme uvijek pokaže što je istina, a što laž, i da svaka priča ima i drugu stranu, onu koju ću ispričati kada budem spremna. U ovom trenutku, moj jedini fokus je dijete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neprovjerene informacije, najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir. Hvala svima koji su pokazali razumijevanje, toplinu i ljudskost", zaključila je Milica.

Nekoliko dana nakon poroda pjevačica je napustila rodilište u pratnji majke Jasmine te se povukla iz javnosti kako bi se posvetila oporavku i skrbi o sinu Bogdanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Počeo je sedmi Sajam vjenčanja! Naše reporterke zasjale na humanitarnoj reviji: 'Ovakve akcije su potrebne'