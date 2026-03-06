FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLITIČKO PREBROJAVANJE /

Plenković dobiva još jednu ruku? Potvrđeno: 'Da, popili su kavu!'

Plenković dobiva još jednu ruku? Potvrđeno: 'Da, popili su kavu!'
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Hrebak je Plenkoviću dao rok od 30 dana u kojem Dabro mora otići

6.3.2026.
7:16
Dunja Stanković
Marko Seper/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Većina premijera Andreja Plenkovića mogla bi biti veća za još jednu ruku, nagađa se nakon susreta s gradonačelnikom Svete Nedelje Dariom Zurovcem. 

Koliko ruku ima saborska većina i je li ta kava urodila plodom, mogli bi doznat već danas. 

"Popili su kavu, a je li dio većine to će on reci, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno", kazali su iz Vlade za 24 sata. Zurovec je s druge strane najavio da će se oko svega očitovati danas. 

Tom računicom, Plenković bi imao dovoljno ruku čak i ako iz koalicije odlučio izaći HSLS. Njihov predsjednik dao je naslutiti da bi mogli napustiti većinu zbog Josipa Dabre, koji je snimljen kako pjeva stihove koji veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.

Plenković sada ima 77 ruku, a HSLS u većini ima dvije. 

Hrebak je Plenkoviću dao rok od 30 dana u kojem Dabro mora otići. 

A nakon što su se pojavila nagađanja o mogućim "žetončićima", i potvrde Boške Ban koja je postala i službeno dio većine, Zurovec je dao naslutiti kako je spreman također se pridružiti, uz uvjet da želi razgovarati o željeznici do Svete Nedelje i Samobora. 

I sam je Plenković krajem veljače kazao da je otvoren za razgovore sa Zurovcem. "Tko god hoće razgovarati, dobro je došao", kazao je i podsjetio kako je prvi čovjek Svete Nedelje davno prije bio u HDZ-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Zurovec opet zgrozio javnost, za sve krivi trolove: 'Trebali bi odgovarati za napisanu riječ'

Vladajuća VećinaSaborDario ZurovecAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx