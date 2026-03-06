Plenković dobiva još jednu ruku? Potvrđeno: 'Da, popili su kavu!'

Većina premijera Andreja Plenkovića mogla bi biti veća za još jednu ruku, nagađa se nakon susreta s gradonačelnikom Svete Nedelje Dariom Zurovcem.

Koliko ruku ima saborska većina i je li ta kava urodila plodom, mogli bi doznat već danas.

"Popili su kavu, a je li dio većine to će on reci, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno", kazali su iz Vlade za 24 sata. Zurovec je s druge strane najavio da će se oko svega očitovati danas.

Tom računicom, Plenković bi imao dovoljno ruku čak i ako iz koalicije odlučio izaći HSLS. Njihov predsjednik dao je naslutiti da bi mogli napustiti većinu zbog Josipa Dabre, koji je snimljen kako pjeva stihove koji veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.

Plenković sada ima 77 ruku, a HSLS u većini ima dvije.

Hrebak je Plenkoviću dao rok od 30 dana u kojem Dabro mora otići.

A nakon što su se pojavila nagađanja o mogućim "žetončićima", i potvrde Boške Ban koja je postala i službeno dio većine, Zurovec je dao naslutiti kako je spreman također se pridružiti, uz uvjet da želi razgovarati o željeznici do Svete Nedelje i Samobora.

I sam je Plenković krajem veljače kazao da je otvoren za razgovore sa Zurovcem. "Tko god hoće razgovarati, dobro je došao", kazao je i podsjetio kako je prvi čovjek Svete Nedelje davno prije bio u HDZ-u.

