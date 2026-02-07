Kriza se osjeti i kod Nede Ukraden? Pogledajte koliko je snizila cijenu noćenja u luksuznoj vili

Poznata pjevačica Neda Ukraden (75) pametno je iskoristila prihode stečene dugogodišnjom glazbenom karijerom te ih uložila u ekskluzivnu nekretninu u Hrvatskoj.

U blizini Imotskog, nedaleko od njezine rodne kuće, nedavno je izgradila modernu i luksuzno opremljenu vilu koja, osim za privatne potrebe, sada služi i kao smještaj za imućne goste. Objekt je namijenjen onima koji žele vrhunski komfor i spremni su ga platiti.

Premda Kurir prenosi da je dnevni najam Nedine vile 2377 eura, provjerili smo cijene na popularnoj stranici za iznajmljivanje smještaja i otkrili da se cijene noćenja od lipnja kreću od 328 eura do najvećeg iznosa od 539 u srpnju i kolovozu, ovisno o sezoni i duljini boravka.

Obavezna uplata predujma

Pjevačica je iznajmljivanje vile prepustila hrvatskoj agenciji koja objekt oglašava na svojim službenim platformama.

Na stranici za iznajmljivanje se navodi da se vila mora rezervirati na minimalno sedam noći, stoga bi za noćenja od 20. srpnja do 27. srpnja 2026. gosti platili 3773 eura. Gostima su u cijenu uključeni brojni sadržaji: posteljina i ručnici, generalno čišćenje te svi troškovi režija. Također, prilikom rezervacije potrebno je uplatiti polog u iznosu od 500 eura. Pogledajte cijene ovdje.

Pušenje nije dozvoljeno u vili kao niti kućni ljubimci. Prema dostupnim informacijama iz oglasa, vila ima pet spavaćih soba te osiguran privatni parking i garažu, uz besplatan bežični internet. Prostor je osmišljen tako da odgovara i obiteljima s djecom, a gostima su na raspolaganju potpuno opremljene kuhinje, prostrani dnevni boravci i više terasa. Objekt je opremljen svim potrebnim kućanskim uređajima, uključujući perilicu rublja, mikrovalnu pećnicu i aparat za kavu.

Kupaonice su moderno uređene, neke imaju kadu, druge tuš, a dodatni ugođaj pružaju kamin i televizori u sobama. Vanjski dio nudi brojne sadržaje za opuštanje i zabavu – od ležaljki i ljuljački do ljetne kuhinje s roštiljem i dječjeg igrališta, dok je za odrasle predviđena zasebna prostorija za rekreaciju. Pažnja je posvećena i najsitnijim detaljima, poput kvalitetne satenske posteljine.

U sklopu vile gostima su na raspolaganju grijani bazen, hidromasažna kada te wellness prostor sa saunom, a s obzirom na razinu ponude i luksuza, boravak se plaća unaprijed.

Vila se nalazi otprilike trideset minuta vožnje od plaža Makarske rivijere, dok je poznato Modro jezero u Imotskom smješteno u neposrednoj blizini, što ovu lokaciju čini dodatno atraktivnom.

