Je li stvarno kraj? Blanka Vlašić stigla na panel: Pojavila se bez vjenčanog prstena

Na Trgu Jadran u trgovačkom centru Mall of Split, Blanka Vlašić (42), bivša hrvatska atletičarka, privukla je pažnju pojavivši se na panelu „Znanje je dio forme“ bez vjenčanog prstena. Njena pojava izazvala je brojna pitanja pratitelja o njezinom privatnom životu i braku.

Otvoreni brak s Rubenom Van Guchtom

O Blanki Vlašić i njezinom suprugu Rubenu Van Gucht (39), belgijskom sportskom novinaru i televizijskom voditelju, ranije su se pojavili navodi o otvorenom braku. Ruben je na društvenim mrežama nedavno objavio fotografije s drugim ženama, uključujući Charlotte Van Looy, belgijsku spisateljicu, i Valentinu Besard, belgijsku manekenku, što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti.

Split Maraton i panel „Znanje je dio forme“

Panel, kojeg je Blanka vodila, održao se u sklopu programa Split Maratona i okupio je istaknute sportaše, stručnjake i organizatore sportskih manifestacija. Tema rasprave bila je važnost cjeloživotnog obrazovanja sportaša i povezanost znanja i fizičke spreme za dugoročno uspješnu karijeru.

Sudionici i tema rasprave

Uz Blanku, panel su vodili i Vik Lalić, organizator Apfel Arena Makarska Half Marathona; dr. sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta; Nelija Rudolfi, magistra psihologije i dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva; te Kristijan Sindik, predsjednik Split Maratona (STM). Vlašić je govorila o izazovima balansiranja vrhunskog sporta i obrazovanja.

