FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTVORENI BRAK? /

Je li stvarno kraj? Blanka Vlašić stigla na panel: Pojavila se bez vjenčanog prstena

Je li stvarno kraj? Blanka Vlašić stigla na panel: Pojavila se bez vjenčanog prstena
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Panel 'Znanje je dio forme' okupio je istaknute sportaše i stručnjake iz Hrvatske

7.2.2026.
13:27
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Trgu Jadran u trgovačkom centru Mall of Split, Blanka Vlašić (42), bivša hrvatska atletičarka, privukla je pažnju pojavivši se na panelu „Znanje je dio forme“ bez vjenčanog prstena. Njena pojava izazvala je brojna pitanja pratitelja o njezinom privatnom životu i braku.

Je li stvarno kraj? Blanka Vlašić stigla na panel: Pojavila se bez vjenčanog prstena
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Otvoreni brak s Rubenom Van Guchtom

O Blanki Vlašić i njezinom suprugu Rubenu Van Gucht (39), belgijskom sportskom novinaru i televizijskom voditelju, ranije su se pojavili navodi o otvorenom braku. Ruben je na društvenim mrežama nedavno objavio fotografije s drugim ženama, uključujući Charlotte Van Looy, belgijsku spisateljicu, i Valentinu Besard, belgijsku manekenku, što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti. 

Split Maraton i panel „Znanje je dio forme“

Panel, kojeg je Blanka vodila, održao se u sklopu programa Split Maratona i okupio je istaknute sportaše, stručnjake i organizatore sportskih manifestacija. Tema rasprave bila je važnost cjeloživotnog obrazovanja sportaša i povezanost znanja i fizičke spreme za dugoročno uspješnu karijeru.

Je li stvarno kraj? Blanka Vlašić stigla na panel: Pojavila se bez vjenčanog prstena
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Sudionici i tema rasprave

Uz Blanku, panel su vodili i Vik Lalić, organizator Apfel Arena Makarska Half Marathona; dr. sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta; Nelija Rudolfi, magistra psihologije i dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva; te Kristijan Sindik, predsjednik Split Maratona (STM). Vlašić je govorila o izazovima balansiranja vrhunskog sporta i obrazovanja.

POGLEDAJTE VIDEO:Ante Šušnjar otkrio da Thompson sada slobodno pjeva zahvaljujući DP-u

Blanka VlašićPrstenRuben Van GuchtVjenčani Prsten
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx