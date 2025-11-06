FREEMAIL
NAJVEĆA PODRŠKA /

Kći Nede Ukraden neplaniarno ukrala pažnju: Zablistala u sofisticiranom izdanju

Kći Nede Ukraden neplaniarno ukrala pažnju: Zablistala u sofisticiranom izdanju
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Svi su gledali u Jelenu na koncertu Nede Ukraden

6.11.2025.
20:36
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
Jedna od najdugovječnijih zvijezda regionalne glazbene scene, Neda Ukraden (75), održala je veliki solistički koncert u beogradskoj MTS dvorani. Uz rasprodanu publiku i prepoznatljiv energičan nastup, neplaniranu pozornost ponovno je privukla njezina kći Jelena Bilbija Minović (45), čiji je elegantan i nenametljiv stil oduševio publiku.

Kći Nede Ukraden neplaniarno ukrala pažnju: Zablistala u sofisticiranom izdanju
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Neda pokazala neiscrpnu snagu

Tijekom gotovo dvosatnog nastupa, Neda je publici poručila kako je i nakon više od 50 godina na pozornici jednako predana pjevanju i radu. Naglasila je da je svoju karijeru gradila sama, uz profesionalnost kao ključnu vodilju.

Kći ponovno ukrala show

Dok je pjevačica nizala hitove, Jelena je iz prvih redova bodrila majku, blistajući u sofisticiranom izdanju koje je ponovno istaknulo koliko majka i kći sliče jedna drugoj.

Premda je odrasla uz poznatu majku, Jelena već godinama svoj život drži podalje od javnosti, posvetivši se obitelji, marketingu i poduzetništvu. Sa suprugom i troje djece gradi miran i stabilan život daleko od reflektora.

Uvijek zajedno, čak i kada nisu u centru pažnje

Neda i Jelena često ističu blisku i toplu obiteljsku vezu, a Jelena je ranije otkrila da njihov dom, u kojem živi sa svojom obitelji, toliko je velik da se ukućani ponekad zovu mobitelom da bi se našli.

NAJVEĆA PODRŠKA /
Kći Nede Ukraden neplaniarno ukrala pažnju: Zablistala u sofisticiranom izdanju