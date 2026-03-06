Nitko joj ne bi dao 56 godina: Za zgodnu finsku glazbenicu tvrde da će osvojiti Euroviziju

Iako joj gotovo nitko ne bi dao te godine, 56-godišnja Linda Lampenius kreće s pripremama za putovanje u Beč, gdje će s Peteom Parkkonenom predstavljati Finsku na Euroviziji. Njihova pjesma "Liekinheitin" govori o snažnoj, ali destruktivnoj privlačnosti dvoje ljudi, a poseban "touch" pjesmi daje moćna violina koju svira upravo Lampenius.

Plavokosa umjetnica jedna je od najpoznatijih finskih klasičnih glazbenica, a osim glazbom, pozornost plijeni i isklesanom figurom i dugom kosom.