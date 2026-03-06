FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATRAKTIVNA LINDA /

Nitko joj ne bi dao 56 godina: Za zgodnu finsku glazbenicu tvrde da će osvojiti Euroviziju

Nitko joj ne bi dao 56 godina: Za zgodnu finsku glazbenicu tvrde da će osvojiti Euroviziju
Foto: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/Sipa Press/Profimedia
Finsku će ove godine na Euroviziji u Beču predstavljati Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom "Liekinheitin". Pjesma govori o intenzivnoj, gotovo “opasnoj” privlačnosti dvoje ljudi.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako joj gotovo nitko ne bi dao te godine, 56-godišnja Linda Lampenius kreće s pripremama za putovanje u Beč, gdje će s Peteom Parkkonenom predstavljati Finsku na Euroviziji. Njihova pjesma "Liekinheitin" govori o snažnoj, ali destruktivnoj privlačnosti dvoje ljudi, a poseban "touch" pjesmi daje moćna violina koju svira upravo Lampenius.

Plavokosa umjetnica jedna je od najpoznatijih finskih klasičnih glazbenica, a osim glazbom, pozornost plijeni i isklesanom figurom i dugom kosom.

6.3.2026.
7:21
Hot.hr
Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/Sipa Press/Profimedia
EurosongGlazbaEurovizijaLinda LampeniusPete ParkkonenEurosong 2026Eurovizija 2026
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx