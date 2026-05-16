Kraj ere na Camp Nouu: Lewandowski se oprostio od Barce

Napadač Barcelone Poljak Robert Lewandowski rekao je u subotu da će ovog ljeta napustiti klub nakon isteka ugovora.

Poljski veteran, 37-godišnji napadač, postigao je 119 golova za Barcelonu u 191 utakmici u svim natjecanjima otkako je došao u katalonski klub iz minhenskog Bayerna 2022. godine.

Lewandowski je pomogao Barci da osvoji tri naslova La Lige, uključujući ovogodišnji trofej, i Copa del Rey 2025. godine.

"Nakon četiri godine pune izazova i napornog rada, vrijeme je da krenemo dalje", rekao je Lewandowski u objavi na Instagramu.

"Odlazim s osjećajem da je misija završena. Četiri sezone, tri prvenstva."

"Nikada neću zaboraviti ljubav koju sam primio od navijača od svojih prvih dana. Katalonija je moje mjesto na zemlji", dodao je

Lewandowski će posljednji put igrati u Barceloninom dresu na stadionu Camp Nou u nedjelju protiv Real Betisa.