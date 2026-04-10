Talijani donose bombu! Modriću u Milan dolazi gol-mašina

Talijani donose bombu! Modriću u Milan dolazi gol-mašina
Foto: Federico Titone/Zuma Press/Profimedia

'Dogovor bi bio kratkoročan s obzirom na njegove godine, ali to bi sigurno odmah riješilo golgetersku krizu'

10.4.2026.
Sportski.net
Robert Lewandowski ovoga će ljeta vjerojatno tražiti novi klub. 30. lipnja istječe mu ugovor s Barcelonom, a Poljak je pokazao da i s 37 godina može igrati na najvećoj mogućoj razini.

Talijanska Gazzetta piše kako je Milan jedna od poželjnih destinacija što znači da bi Rossoneri mogli u svojim redovima sljedeće sezone imati Modrića i Lewandowskog (naravno, ni Modrić još nije odlučio, ali produženje na još jednu sezonu je moguće). Pozicija napadača je upravo ono što muči Milan.

Rafael Leao je najbolji strijelac s devet golova, Pulisic ima osam, a Lewa je u La ligi na 12 golova ove sezone, iako je odigrao tek 44 posto svih minuta. "Malo je reći da se Lewandowski nudi Milanu, on i dalje traži još jedan veliki izazov", piše Gazzetta koja usputno spominje kako je i Juventus moguća destinacija. 

"Dogovor bi bio kratkoročan s obzirom na njegove godine, ali to bi sigurno odmah riješilo golgetersku krizu koja muči Milan i koja je na kraju ograničila njihove ambicije ove sezone", završava talijanski list.

POGLEDAJTE VIDEO: Flick: 'Dali smo sve od sebe i nismo imali sreće, ali ništa još nije gotovo'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
