Upala je u opasnu zamku: Odmor iz snova pretvorio se u noćnu moru i borbu za preživljavanje

Bezazleni izlet u prirodu pretvorio se u dramatičnu borbu za oslobađanje i preživljavanje. Turistkinja koja je istraživala zabačeno područje Gruzije završila je zarobljena u zamci za medvjede, gdje je provela tri iznimno bolna sata prije nego što se uspjela izvući.

Olesya Fedoseenkova krenula je s prijateljicom prema slabo poznatom slapu na gornjem toku rijeke Abashi, u regiji Imereti, ne sluteći da će se njihova avantura pretvoriti u ozbiljan incident.

Upala u zamku za medvjede

Tijekom šetnje kroz šumu nagazila je na metalnu zamku namijenjenu divljim životinjama, koja joj je snažno prignječila nogu.

Unatoč tome što je na kraju uspjela osloboditi nogu bez težih prijeloma, posljedice su ozbiljne. Pretrpjela je oštećenje živaca, a dio noge ostao joj je utrnut, uz mogućnost da se osjet nikada u potpunosti ne vrati.

Iako rendgenske snimke nisu pokazale lomove, liječnici upozoravaju da se ne mogu isključiti dodatne ozljede poput stres fraktura ili oštećenja tetiva.

Njezino stanje jako je loše nakon incidenta – gotovo je nepokretna, ima povišenu temperaturu i bori se s upalom koja ne prolazi unatoč uzimanju antibiotika. Oporavak bi, prema svemu sudeći, mogao biti dugotrajan.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje sigurnosti u divljim i slabije označenim područjima, gdje ovakve zamke i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju neopreznim posjetiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'