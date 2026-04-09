Trudnici se vrtjelo u glavi, a ubrzo je s bebom zamalo umrla: 'Bila sam prestravljena'

Chloe Jacobs (39) jedva je izbjegla smrt tijekom poroda nakon što je izgubila više od osam litara krvi kada se posteljica odvojila od maternice (abrupcija posteljice). Bila je u 34. tjednu trudnoće kada se probudila u 1:30 ujutro osjećajući vrtoglavicu, a počela se i naglo znojiti.

Ponovno je zaspala, ali se 90 minuta kasnije probudila i shvatila da jako krvari. Prestrašena za bebin život, ostala je na WC-u dok je njezin zaručnik, Chris Smallwood (40), zvao hitnu pomoć.

Chloe je hitno prevezena u bolnicu St Mary's na engleskom otoku Wight, gdje je njihova kći Pixi rođena carskim rezom u 4:51 ujutro, a bila je teška dva kilograma. Međutim, liječnici nisu mogli zaustaviti krvarenje, izazvano abrupcijom posteljice, piše Express.

Samo 20 minuta nakon Pixinog rođenja, u nedjelju, 1. ožujka, liječnici su obavijestili Chrisa da moraju staviti Chloe u induciranu komu kako bi mogli kontrolirati krvarenje. Nakon devet transfuzija krvi, majka i beba su zdrave kod kuće.

'Bila sam prestravljena'

Chloe, asistentica u nastavi iz Newporta, rekla je: "Imam toliko sreće i zahvalna sam što sam živa. Iskreno, nemam dovoljno riječi hvale za medicinski tim. Još uvijek nisam procesuirala sve što se dogodilo. Pixi ili ja, ili obje, mogle smo vrlo lako umrijeti. Jako je strašno pomisliti na to".

"Bila sam prestravljena. Sjedila sam na WC-u i krv je samo lila iz mene, kao iz slavine. Jednostavno nije htjela stati, tijekom cijelog Pixinog rođenja samo je lila i lila. Ekipa hitne pomoći i svi u bolnici bili su divni, tako mirni i nevjerojatni", dodala je.

Chloe i Chris su u vezi od 2023. godine, a malena Pixi se, prema terminu, trebala roditi 8. travnja. Kad je Chloe počela krvariti, kola hitne pomoći stigla su za manje od pet minuta. U bolnici su liječnici pregledali Chloe i potvrdili da je beba dobro, ali da se treba roditi u roku od 30 minuta.

"Vidjela sam im na licima da je stanje loše, bili su stvarno zabrinuti'', rekla je Chloe za Sell Us Your Story.

Foto: Shutterstock

''Jednostavno sam se slomio''

Chris je stigao u bolnicu na vrijeme da svjedoči Pixinom rođenju. Ona je prebačena na odjel za intenzivnu njegu novorođenčadi, gdje joj je disanje održavano pet sati, dok je Chloe bila pod općom anestezijom.

"Nisu mogli zaustaviti krvarenje. Isprva sam mislio da je stavljaju na anesteziju kako bi završili sa šivanjem, ali kako je vrijeme prolazilo, postajao sam sve zabrinutiji. Samo sam čekao i vidio sam ljude kako trče pored vrata. Bilo je strašno", prisjetio se Chris.

"Mislim da je u sali s njom bilo oko 20 ljudi. Svakih 20 minuta netko mi je dolazio reći da još uvijek rade na njoj. Vidio sam koliko su bili u panici, stalno su govorili da je stanje 'vrlo ozbiljno'. Bojao sam se sve više i oko sedam sati ujutro medicinska sestra je rekla da još uvijek nisu zaustavili krvarenje", ispričao je.

Chloe je primila devet litara krvi i izgubila osam, a u jednom trenutku Chrisu je rečeno da kontaktira Chloeinu majku. "Jednostavno sam se slomio", kazao je.

'Chloe je imala puno sreće što je živa'

Chris je posjetio Pixi i u osam sati ujutro obaviješten je da je Chloe izvan opasnosti. Liječnici su zaustavili krvarenje i očekivalo se da će se probuditi za 24 sata, ali ona se osvijestila nakon samo tri i pol sata. Chrisu je rečeno da je Chloe pretrpjela abrupciju posteljice.

"Toliko mi je laknulo. Rekli su da je Chloe imala puno sreće što je živa i da bi nakon onoga što joj se dogodilo očekivali da će biti mrtva ili u najboljem slučaju u komi", otkrio je Chris.

Chloe je primila ukupno 17 litara transfuzije: devet litara krvi, plus trombocite i plazmu. Otpuštena je iz bolnice 10. ožujka, a Pixi je došla kući 20. ožujka kada su liječnici bili zadovoljni njezinim disanjem.

"Nevjerojatno je da je ovdje i da je tako dobro: nema nikakvih problema s organima niti ičim drugim. Tako je snažna i ima toliko sreće. Ja se osjećam prilično dobro, pomalo kao superheroj, ali uglavnom jako, jako sretno i zahvalno", istaknuo je Chris.

