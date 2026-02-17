Pobila je sve liječničke prognoze i u 50. godini rodila trojke: 'Bio je to fantastičan dar'

Ako čitate ovo u vrijeme kada i sami pokušavate dobiti bebu i ne ide vam, sljedeći tekst će vam sigurno donijeti malo nade. Ne ostvare se sve medicinske prognoze, a čak i mala nada može se pretvoriti u čudo.

Šveđanka Marie Gustavsson (50) je, unatoč lošim medicinskim predviđanjima, osam mjeseci nakon potpomognute oplodnje na svijet donijela trojke - dječaka Charlieja i kćeri Lorinne i Laru.

"S 50 godina sam rodila trojke nakon što mi je rečeno da su nam šanse samo 5%", kaže ova žena koja je prije bila medicinska sestra.

Marie Gustavsson i njezin suprug već su imali četiri sina - Sebastiana (31), Jespera (19), Lea (8) i Louieja (3) - kada su odlučili da bi htjeli još jedno dijete.

Iako su im liječnici savjetovali da smanje broj embrija zbog rizika povezanih s trudnoćom s trojkama, majka sedmero djece je to odbila.

"U prethodnim trudnoćama nisam imala problema i svaki put sam brzo zatrudnjela, no s obzirom na moje godine nismo mislili da ćemo uspjeti prvi put. Zato smo prenijeli tri embrija kako bismo maksimalno povećali šanse. Liječnici su rekli da postoji samo 5% šanse da će uspjeti, ali na kraju su se sva tri primila. Bila sam toliko šokirana i sretna. Bio je to fantastičan dar", ispričala je oduševljena Šveđanka.

Gustavsson je platila oko 5500 eura za postupak na Cipru i bila je pozitivna na trudnoću svega tri dana nakon prijenosa. Trojke su rođene carskim rezom - što je bila jedina razlika u odnosu na prethodno četvero djece koja su rođena prirodnim putem.

Novorođenče Charlie težilo je 1,5 kg, Lorinne 1,3 kg, a Lara samo 1 kg, piše Profimedia.

"Kad sam bila trudna, moj trbuh je bio kao velika stijena. Nisam mogla ni osjetiti bebe kako se miču u njemu", prisjeća se Gustavsson.

Nisu ništa htjeli otkriti prijateljima i obitelji do poroda jer nisu bili sigurni hoće li sve bebe preživjeti.

"Bio je to šok za sve. Neki su bili razočarani, ali većina naše obitelji i prijatelja bila je sretna zbog nas. Neki su nas pitali i kako ćemo se brinuti za njih. Nekoliko tjedana sam bila zabrinuta i pitala se kako ćemo se snaći, ali pronašla sam dobru dadilju koja nam pomaže", kaže majka sedmero djece.

Gustavsson kaže da joj je majčinstvo s 50 godina lakše nego kad je bila mlada.

"Biti ponovno majka sada nije problem. Bolje je nego kada sam imala 19 godina i nisam znala kako se brinuti za bebu. Sada je lako i zahvaljujući dadilji", kaže. "Oduvijek sam se trudila živjeti zdravo i brinuti se o sebi, a to mi pomaže da se brinem za svoju djecu. Oni me čine mlađom, i tijelom i duhom. Ne brinem se da neću biti tu koliko bih htjela s najmlađim djetetom. Čak ni mladi ljudi nemaju jamstvo da će dugo živjeti. Svašta se može dogoditi. Pa zašto brinuti?", zaključuje ova odlučna majka.

