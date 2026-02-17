Osijek se upravo lomi između ova dva trenera, a samo jedan će biti trajno rješenje

Tko će biti novi trener NK Osijek? To je glavno pitanje u Gradu na Dravi. Trener prve momčadi Osijeka Željko Sopić upisao je tek jednu pobjedu u 12 prvenstvenih kola od svog dolaska na klupu Osijeka, a momčad pritom ne pokazuje napredak u igri. Primjerice, u prvom poluvremenu susreta protiv Hajduka prošle nedjelje na Opus Areni Osijek nije uspio povezati nijednu akciju s više od četiri uzastopna točna dodavanja, a Hajduk, koji isto ne briljira, tu je utakmicu dobio glatko s 2-0.

Iako bi Željko Sopić zasad trebao voditi momčad u ogledu s Lokomotivom, već se nagađa o njegovim mogućim nasljednicima. Prema informacijama koje su došle i do portala Net.hr od dobro obaviještenih izvora, kao najozbiljniji kandidati spominju se Zoran Zekić i Dino Skender. Osijek se u ovim trenucima lomi između njih dvojice...

Zoran Zekić je trener koji u Osijeku već radio odličan posao, isto kao i 42-godišnji Dino Skender, s tim da je Dino Skender poslije Nenada Bjelice najuspješniji trener Osijeka u HNL-u po broju osvojenih bodova - 1.68. Zoran Zekić, pak, u prvom mandatu ima 1.54 boda po utakmici, a u drugom 1.56. Zekić je preuzeo Osijek u rujnu 2015. i ostao najduže u povijesti kluba kao trener po broju utakmica u nizu.

Zoran Zekić je u prvom mandatu stablizirao Osijek u HNL-u i pomogao mu da postane konkurentan vrhu lige. U sezoni 2016./17. Osijek je pod Zoranom Zekićem završio 4. u prvenstvu, što je bio najbolji plasman u ligi u gotovo deset godina i osigurao nastup u kvalifikacijama Europa lige, a u drugom mandatu Osijek je pod Zekićevim vodstvom u HNL‑u završio na solidnom 4. mjestu, osiguravši stabilnu poziciju u vrhu tablice i rezultatsko osiguranje Europe. Ukupno kao trener Osijeka ima Zoran Zekić 179 utakmica s 81 pobjedom, 46 remija i 52 poraza.

Što se tiče Dine Skendera, on je s Osijekom osvojio 3. mjesto na kraju sezone 2018./2019. što je u tom trenutku bio ogroman plasman i veliki rezultat, a sa 37. godina Skender je bio najmlađi trener HNL-a.

Skender je, isto tako, nepobjediv u cijelom mandatu u domaćim utakmicama. Ima skor 8-2-0. U HNL-u nije izgubio ni jedan derbi, a na domaćem terenu s Osijekom je u HNL-u ostvario osam pobjeda i dva neriješena rezultata. U šest utakmica sa Hajdukom, Rijekom i Dinamom ima 3 pobjede i 3 remija. Također, Dino Skender je rezultate ostvario sa najmlađom momčadi sa najviše domaćih igrača koje je afirmirao iz B momčadi Osijeka s kojom je osvojio 3. HNL - Istok i borio se iduće sezone za prvo mjesto u 2. HNL prije preuzimanja prve momčadi Osijeka. Također, bio je i šef omladinske škole Osijeka...

Dino Skender je zaslužan za dovođenje i afirmaciju kroz B ekipu igrača poput Boška Šutala, Leona Adriana Barišića, Diona Drena Belje, Mirlinda Dakua i Žapera, te je jedan od najzaslužnijih za njihove transfere.

Kako bilo, Osijek prolazi kroz vrlo zahtjevno razdoblje, kako na terenu i izvan njega. Kao posljednjeplasirana momčad SuperSport HNL-a kojoj prijeti pad u niži rang natjecanja, što bi bila katastrofa za NK Osijek jer je to klub koji je godinama bio dio velike četvorke SHNL-a, a Ponos Osijeka sad se suočava s ozbiljnim sportskim problemima.

Dodatne poteškoće izazvalo je i kašnjenje jedne plaće igračima i zaposlenicima. Sve to dovelo je do promjena u vrhu kluba. Na čelo kluba je došla 29-godišnja mađarska poduzetnica Alexandra Végh, koja je preuzela predsjedničku funkciju od Ferenca Szakályja, dok će Valentina Koprivnjak obnašati dužnost direktorice umjesto Vladimira Čohara. Takve su se promjene u Osijeku već neko vrijeme najavljivale i tražile. NK Osijek se nalazi na posljednjem mjestu SHNL-a sa tek 17 osvojenih bodova, dva manje od Vukovara koji je na devetoj poziciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometašice Osijeka u autobusu slave osvajanje Hrvatskog nogometnog Kupa