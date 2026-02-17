FREEMAIL
'ČAST MI JE' /

Nova predsjednica posrnulog hrvatskog prvoligaša poslala snažnu poruku

Nova predsjednica posrnulog hrvatskog prvoligaša poslala snažnu poruku
Foto: NK Osijek

Dan nakon imenovanja, Vegh se prvi puta javno obratila

17.2.2026.
9:02
Sportski.net
NK Osijek
U ponedjeljak je NK Osijek objavio promjene u klupskoj upravi. Predsjednicom Uprave imenovana je dosad javnosti malo poznata, 29-godišnja mađarska poduzetnica Alexandra Végh.

Dan nakon imenovanja, Vegh se prvi puta javno obratila. "Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s dubokim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba.

U sljedećim tjednima fokusiramo se na stabilnost, transparentnost i ponovno povezivanje zajednice koja je uvijek nosila NK Osijek. Zahvalna sam na povjerenju i spremna za rad", napisala je Vegh na svojem LinkedIn profilu.

Végh dolazi iz druge generacije moćne sportske obitelji; njezin otac, Gábor Végh, poznati je poduzetnik i bivši vlasnik mađarskog prvoligaša ZTE-a, gdje je i sama Alexandra radila kao potpredsjednica. Gábor Végh je utjecajna, premda ponekad i kontroverzna figura u mađarskom nogometu, poznat po strastvenom vođenju kluba s kojim je 2023. godine senzacionalno osvojio mađarski kup, a bliski je suradnik Viktora Orbana.

