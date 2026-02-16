Tko je kriv za krizu u Osijeku? 'Tu je osnovni problem. Sopić? Žalosno, on nije bilo tko'

Kriza Osijeka dosegla je novu dimenziju. Nakon što su u nedjelju, u posljednjem kolu HNL-a, Osječani izgubili od Hajduka (0:2) i ostali zacementirani za dno tablice HNL-a, vlasnik kluba Lőrinc Mészáros povukao je radikalan potez i pokrenuo potpunu rekonstrukciju upravljačke strukture. Na čelo osječkog prvoligaša dolazi potpuno novo vodstvo, a predsjednicom Uprave imenovana je dosad javnosti malo poznata, 29-godišnja mađarska poduzetnica Alexandra Végh.

O turbulentnoj situaciji u Osijeku razgovarali smo s proslavljenim hrvatskim trenerom Draženom Besekom, koji je 2015. godine bio trener "Bijelo-plavih".

'Novac nije garancija'

"Prvo prvo i osnovno, novac nije garancija uspjeha u sportu i u nogometu pogotovo. Neki ljudi koji ulažu u nogomet, a dolaze iz privrede, ne iz sportskog sektora, si utvaraju da je samo rukovođenje kroz firmu dovoljno da kontroliraju i vode nogometni klub. I tu je, mislim osnovni problem Osijeka koji je ulaskom mađarskih investitora zanemario povezanost funkcije sportskog sektora s organizacijskim u klubu, gdje su zanemarili neke detalje i jednostavno oni su lutali, pa rekao bih već sad i tri godine. Lutali su u odabiru ljudi, ne toliko u struci s igračima, koliko s tom poveznicom svlačionice i upravljačkog dijela. I tu je po meni najveći prostor u kojem je zakazao Osijek. To im se sad obija o glavu jer oni nisu našli čovjeka u kojeg bi imali povjerenja u dovođenju igrača" rekao je Besek na početku i dodao:

"Sad bih mogao nabrojati minimalno deset igrača koji su u ove zadnje dvije-tri godine prošle kroz Osijek,a koji jednostavno nisu imali kvalitetu da igraju za Osijek. S druge strane, zanemarili su svoju školu iz koje nisu crpili ono što su uvijek imali, taj veliki potencijal slavonskog nogometa. Dogodio se jedan propuh gdje oni sada kasne jer nije normalno da neki igrači koji su mogli igrati za Osijek iz Slavonije odlaze u druge sredine."

Zadatak za igrače

Nakon poraza od Hajduka u posljednjem kolu šire se priče o potencijalnoj smjeni Željka Sopića, koji je u klub stigao krajem listopada prošle godine.

"To je žalosno, to je žalosno. Procjene tih ljudi koji dovode trenere nisu kompetentne. Znači, ti ljudi su griješili. Mijenjati trenera nakon desetak kola ne pokazuje o tome kakav je trener. Pokazuje o ljudima koji ga dovode. I sad ja neću uopće diskutirati, Sopić nije bilo tko. Sopić ima iskustva u takvim situacijama i sad postavljati pitanje da li je on za to ili nije, to je dosta diskutabilno. Tu se može naći i za i protiv, ali po meni u ovom trenutku igrači Osijeka su ti koji izvlače situaciju. Neću sad ulaziti u to jesu li igrači Osijeka dobili plaću ili nisu, jer su mediji i to prezentirali, ali oni su profesionalci, oni žive od nogometa i oni gube svoj status s odlaskom u niži rang. Ako ništa drugo, ako nemaju ništa osim novca s Osijekom, onda bi trebali gledati isključivo sebe i na terenu doći do toga da zadrže svoj profesionalni status, a to znači ostanak u ligi", istaknuo je.

I to, ostanak u ligi, je glavni cilj Osijeka, kojemu su mnogi na početku sezone predviđali da će se boriti za vrh tablice, barem za pozicije koje vode u europska natjecanja. A sada su miljama daleko od toga i moraju "spašavati živu glavu".

Pogled u ogledalo

"Ovo sve, te situacije, su posljedice lošeg upravljanja i jednostavno sad za diskusiju i nekakvim kritikama su podložni svi. Ali, Osijek u ovom trenutku najviše što može napraviti sam za sebe kao klub je to da stave glave zajedno, da budu toliko iskreni svi prema sebi i da ego bace u drugu stranu. Ovdje je najbolji najbolji izraz pogledati se u ogledalo i začepiti usta, a to znači davati sebe. Ne znam kako oni prakticiraju karantene i te stvari, ali u ovom trenutku nema privatnog života, niti za igrače igrače Osijeka, a niti za za ljude koji vode klub. Ovdje je najbitnija posvećenost. I ako će ti ljudi to shvatiti na taj način, onda imaju šanse da se izvuku. Drugačije ne", ispričao je Besek u jednom dahu i zaključio:

"U ovom trenutku ništa nije bitno, nego Osijek ostaviti u Prvoj ligi. Osijek ima kvalitetu za ostati u ligi. Da se razumijemo, to nisu igrači za prvo mjesto ili za Europu, ali Osijek ima kvalitetu za ostati u HNL-u."

