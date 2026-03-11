Najkaotičniji dan u 45 godini donosi pravu katastrofu: Ova četiri znaka su na posebnom udaru

Pripremite se, jer astrolozi upozoravaju da nam se bliži jedan od kozmički najizazovnijih datuma u posljednjih nekoliko desetljeća.

Petak, 13. ožujka 2026. godine, neće biti samo dan obavijen uobičajenim praznovjerjem, već i trenutak rijetke i moćne planetarne konvergencije koja nije viđena više od četrdeset godina.

Naime, zloglasni petak 13. pada točno usred ciklusa retrogradnog Merkura u znaku Riba, stvarajući ono što stručnjaci nazivaju "savršenom olujom" komunikacijskog kaosa, emocionalnih turbulencija i neočekivanih preokreta.

Dok se mnogi sljedbenici astrologije već pripremaju za uobičajene probleme poput tehničkih kvarova i nesporazuma, ova specifična kombinacija obećava znatno intenzivnije iskustvo.

Posljednji put kada su se petak 13. i retrogradni Merkur u Ribama poklopili bila je davna 1981. godina, što ovaj događaj čini iznimno rijetkim.

Astrolozi savjetuju da, ako je ikako moguće, sve važne odluke, putovanja i ozbiljne razgovore odgodite za mirnije razdoblje. Za četiri horoskopska znaka, ovaj će dan biti posebno iscrpljujuć.

Zašto je baš ovaj petak 13. toliko poseban?

Kombinacija kulturnog straha od petka 13., koji vuče korijene iz nordijske mitologije i kršćanske tradicije, s astrološkim fenomenom retrogradnog Merkura stvara jedinstvenu atmosferu napetosti.

Ciklus retrogradnog Merkura traje od 26. veljače do 20. ožujka 2026., a 13. ožujka nalazi se u samom srcu tog perioda, kada je njegov utjecaj najjači.

Ono što dodatno pojačava kaos jest činjenica da se Merkur, planet komunikacije i logike, nalazi u Ribama, najemotivnijem i najintuitivnijem znaku zodijaka. Kako objašnjava portal Almanac, takva pozicija donosi "maglovito razmišljanje, sanjarenje i bijeg od stvarnosti", brišući granicu između činjenica i osjećaja.

Uobičajeni tehnički problemi i kašnjenja bit će obojeni snažnim emocionalnim reakcijama, a nesporazumi će eskalirati brže no inače.

Da stvar bude gora, upravo će se 13. ožujka Mars, planet akcije i agresije, spojiti sa Sjevernim mjesečevim čvorom, donoseći osjećaj sudbinskih, impulzivnih događaja koji mogu biti vrlo stresni.

Četiri znaka na udaru kozmičkog kaosa

Iako će svi osjetiti neku vrstu poremećaja, astrološke analize pokazuju da će se četiri horoskopska znaka naći pod najvećim pritiskom. Njihovi svjetovi mogli bi se protresti iz temelja, prisiljavajući ih da se suoče s onim što su dugo izbjegavali.

Ribe: Potpuna preplavljenost i zamagljena stvarnost

Budući da se cijeli astrološki spektakl, uključujući retrogradni Merkur i Mars, odvija u vašem znaku, osjećat ćete se kao da ste u epicentru uragana.

Vaša poznata intuicija mogla bi vas prevariti, jer će granica između slutnje i zablude postati opasno tanka. Očekujte povratak neriješenih situacija iz prošlosti, starih ljubavi ili zaboravljenih projekata koji sada zahtijevaju vašu pažnju.

Pojačana emocionalna osjetljivost i sumnja u sebe mogu dovesti do pogrešnih procjena, stoga izbjegavajte donošenje bilo kakvih konačnih odluka. Fokusirajte se na introspekciju, ali ne dopustite da vas preplavi nostalgija.

Djevica: Test za strpljenje i odnose

Kao znak kojim vlada Merkur, svaku njegovu retrogradnost osjećate intenzivnije od drugih. Ovaj put, kaos je usmjeren izravno na vaše polje partnerstva i odnosa. Vaša urođena potreba za redom, logikom i jasnoćom bit će u potpunom sukobu s emocionalnom maglom koju donose Ribe.

To može rezultirati ozbiljnim nesporazumima s partnerom, bliskim prijateljima ili poslovnim suradnicima. Bivši partneri mogli bi se ponovno pojaviti, testirajući vaše granice. Ključno je da ne reagirate ishitreno.

Pričekajte da se kozmička prašina slegne prije nego što donesete odluke o budućnosti svojih veza.

Blizanci: Profesionalni i tehnički kolaps

Još jedan znak pod vladavinom Merkura, blizanci, osjetit će udarac ponajviše na polju karijere i javnog imidža. Očekujte da će se projekti usporiti, pregovori zakomplicirati, a važni dogovori odgoditi u posljednji trenutak.

Tehnički kvarovi, od pokvarenog laptopa do problema s automobilom, mogli bi kulminirati upravo na petak 13. Iako se može činiti kao potpuna katastrofa, astrolozi ovo vide kao priliku za nužnu rekalibraciju.

Razdoblje zastoja iskoristite za preispitivanje svojih profesionalnih strategija i ambicija umjesto da panično reagirate na svaki problem.

Strijelac: Napetost u domu i obitelji

Za vas će se ovaj kaotični petak odraziti na najprivatnijem planu, unutar obitelji i doma. Napetost koja se dugo nakupljala mogla bi iznenada eruptirati u obliku sukoba s bližnjima.

Mogući su i nepredviđeni kvarovi u kućanstvu koji će zahtijevati hitnu i skupu reakciju baš u trenutku kada se osjećate najmanje spremnima za to. Planovi za putovanja također su pod rizikom od kašnjenja ili otkazivanja. Vaš optimizam bit će na velikom testu, a ključ preživljavanja leži u strpljenju i smislu za humor.

Kako preživjeti 'savršenu oluju'?

Iako zvuči zastrašujuće, ovaj period ne mora biti katastrofalan ako mu pristupite s oprezom. Astrolozi savjetuju da se pridržavate nekoliko pravila.

Izbjegavajte potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupe tehnologije ili donošenje velikih financijskih odluka. Sve poruke i e-mailove provjerite dva puta prije slanja i budite spremni na nesporazume u komunikaciji.

Ovo je idealno vrijeme za sve aktivnosti koje počinju s prefiksom "re": revizija, refleksija, reorganizacija. Sredite stare dokumente, napravite sigurnosnu kopiju podataka na računalu i posvetite se završavanju započetih projekata.

Iznad svega, budite fleksibilni i imajte rezervni plan.