Velikan poslao bezobraznu ponudu Dušanu Vlahoviću

Dušan Vlahović (26) i njegova budućnost u Juventusu već je dugo vremena vrlo neizvjesna. Srpski centarfor ugovor sa 'Starom damom' ima samo do ovoga ljeta i brojni velikani žele iskoristiti tu situaciju kako bi ga doveli u svoje redove.

No, situacija nije bajna za Vlahovića jer zbog ozljeda ove sezone nije igrao puno za Juve, propustio je čak 22 utakmice, i njegovo zdravstveno stanje odbija mnoge od klubova koji su bili zainteresirani.

Vjerojatno najslavniji klub koji želi Vlahovića je španjolski gigant Barcelona, ali u realizaciji tog posla pojavio se veliki problem.

Agent srpskog napadača nedavno je imao sastanak s čelnicima Barce i u javnost su prcurile neke informacije s njega.

Talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira objavio je da je Barcelona voljna ponuditi Vlahoviću "kratkoročni ugovor", za koji se ne zna koiko bi trajao, ali sigurno je to puno manje od četiri ili pet godina koliko se Dušan nadao.

‼️Talks in progress for Vlahovic’s new short term contract.



The offer will be 7mln€ + a bonus at signing.@NicoSchira | #Juventus pic.twitter.com/HQgL4aXUNz — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) March 10, 2026

Također, Barca mu nudi plaću od sedam milijuna eura po sezoni, što znači da bi mu se primanja jako smanjila jer trenutno u Juventusu zarađuje 12 milijuna.

Razlog zašto Katalonci nude takav ugovor su upravo Vlahovićeve ozljede i na Camp Nou ne vjeruju da bi, ako ga dovedu, na Vlahovića mogli računati u svakoj utakmici pa se žele osigurati.

Navodno će se pregovori između Vlahovića i Barce nastaviti sljedeći tjedan.

