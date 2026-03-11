Ivan Rakitić objasnio sve oko Modrića: 'Bila je to velika pogreška'

Ivan Rakitić, bivši hrvatski reprezentativac, a danas tehnički direktor u Hajduku, gostovao je na svoj rođendan u emisija radija Marca "El Programa de Ortega".

Rakitić je izrazio svoje divljenje Modriću i rekao kako je Real pogriješio što ga nije zadržao. "On je drugačiji od mnogih drugih. Nije slučajno jer se brine o sebi i dobro se priprema, a na kraju krajeva, oni koji naporno rade to zaslužuju. Sretan je, zadovoljan, puno uživa, i to je ono što je važno, da uživamo u njemu koliko god je to moguće.

Bila je to velika pogreška ne samo za Real Madrid već i za španjolski nogomet jer mislim da smo trebali puno više inzistirati da ga imamo tamo. S obzirom na to kako stvari stoje u Madridu, mislim da bi menadžer bio oduševljen njime. Šteta je jer ne gledamo na godine kada je igrač premlad, a ono što nam Luka pokazuje jest da nogomet nema dobnu granicu", kazao je Rakitić.

Rakitić je zabio za Barcelonu u posljednjem njihovom pohodu na Ligu prvaka 2015. u finalu protiv Juventusa. "Žao mi je što Barça čeka od 2015. da osvoji Ligu prvaka. I dalje sam uvjeren da smo mogli osvojiti još nekoliko Liga prvaka, ali nismo jer nismo mogli održati tu glad iz prve sezone", objasnio je Raketa.

'Moja veza sa Sevillom je doživotna'

Rakitić je nahvalio Pedrija. "Možete vidjeti Barçu s njim i kakva je bez njega. On se iznimno zabavlja, jako dobro čita igru ​​i razumije što njegovoj momčadi treba. Ima sve što mu je potrebno da se nastavi poboljšavati. Moramo uživati ​​u njemu i ne vršiti dodatni pritisak na njega kako bismo mogli cijeniti tog nevjerojatnog igrača".

Hrvat je također iskoristio priliku da se osvrne na trenutnu situaciju u Sevilli, usred nagađanja o mogućem potpisivanju Sergija Ramosa. "Najvažnije je da je to ono što je najbolje za klub, bilo da se radi o Sergiju ili bilo kome drugom. Sve što je dobro za Sevillu dobro je i za mene. Moja veza sa Sevillom je doživotna; nastavljam uživati ​​i patiti i ne mogu biti zahvalniji", rekao je o andaluzijskom klubu.

Tko je najvažniji trener u Rakitićevoj karijeri?

"Najvažniji trener kojeg sam ikad imao bio je Luis Enrique. Ne iznenađuje me ono što je postigao u Parizu jer ako uspije natjerati igrače da ga slušaju, postiže rezultate. Šteta što nije dulje ostao s nama u Barceloni. On je najbolji trener na svijetu; nevjerojatno je zadovoljstvo gledati PSG kako igra", nahvalio je Španjolca Rakitić.

U Barceloni dijelio je svlačionicu i naslove s Leom Messijem. „Messi zaslužuje počast u Barceloni, u Hrvatskoj, u Argentini, u Miamiju... On je najbolji u povijesti. Ne morate biti navijač Barçe ili Inter Miamija; ako volite nogomet, volite Lea. On je tip koji je promijenio način na koji vidimo i razumijemo igru. Nadam se, molim, da neće prestati igrati i da će nastaviti još nekoliko godina“, zaključio je Rakitić.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji