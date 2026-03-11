Uživala promatrajući lansiranje ubojitih raketa: Ponosni Kim Jong Un polako uvodi kći (13) u posao

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je još jedno probno ispaljivanje strateških krstarećih raketa s razarača Choe Hyon, izvijestili su u srijedu državni mediji, dok su Južna Koreja i Sjedinjene Države započele svoje godišnje proljetne vojne vježbe.

Sjevernokorejski vođa promatrao je testiranje putem videa u utorak, naglašavajući da je važno održavati i širiti "moćno i pouzdano sredstvo odvraćanja od nuklearnog rata", prema Korejskoj središnjoj novinskoj agenciji (KCNA). Fotografije koje su objavili državni mediji prikazuju Kimovu kći Ju Ae kako nadgleda testiranje, piše Korea Times.

Foto: Profimedia

Sjeverna Koreja provela je slično testiranje strateških krstarećih raketa s razarača prošli tjedan prije njegovog puštanja u pogon. Pjongjangovo spominjanje "strateškog" oružja sugerira da bi mogli imati nuklearne sposobnosti. KCNA je izjavila da su lansirane krstareće rakete letjele orbitom iznad Žutog mora i pogodile određene ciljeve. Sjevernokorski vođa izrazio je zadovoljstvo što je test potvrdio "pouzdanost nacionalnog integriranog sustava upravljanja strateškim oružjem i superiornost integriranog borbenog sustava razarača".

Nasljednica se sprema za veliku ulogu

U travnju prošle godine, Sjeverna Koreja je predstavila Choe Hyon, višenamjenski razarač od 5000 tona, kao dio napora za jačanje svoje pomorske moći. Tvrdi se da je razarač opremljen nadzvučnim strateškim krstarećim raketama, taktičkim balističkim raketama i drugim udarnim sredstvima. Nakon što je u lipnju 2025. porinuo još jedan razarač od 5000 tona, Kang Kon, Kim je naredio izgradnju trećeg razarača iste klase do ovogodišnje obljetnice osnutka vladajuće Radničke partije Koreje 10. listopada.

Ju Ae smatra se favoritkinjom za nasljednicu svog oca na čelu Sjeverne Koreje. U posljednje vrijeme sve više pojavljuju se na službenim ceremonijama iako se vjeruje da ima samo 13 godina. Sudeći prema njezinom pogledu za vrijeme ispaljivanja raketa, uživat će u budućoj ulozi. Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) izvijestila je parlamentarne zastupnike da sjevernokorejski vođa Kim Jong Un aktivno priprema svoju kćer Kim Ju Ae za ulogu buduće čelnice Sjeverne Koreje. Ako se to ostvari, Ju Ae bit će prva žena koja će zavladati zemljom od 1948. godine.

Kim Ju Ae, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, a prvi put se pojavila u javnosti na testiranju rakete dugog dometa u studenom 2022. Od tada je pratila oca na sve većem broju događaja, od vojnih parada i testiranja oružja do otvaranja tvornica i posjeta mauzoleju Kumsusan Palace of the Sun, gdje su balzamirana tijela njezina djeda Kim Jong Ila i pradjeda Kim Il Sunga. Prošlog rujna pratila ga je i na putovanju u Peking, gdje je Kim Jong Un sudjelovao na summitu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom što je njezino prvo poznato putovanje u inozemstvo.

