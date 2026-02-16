FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIMBOL 'DUHA I ŽRTVE' /

Kim Jong Un izgradio kuće za obitelji vojnika poginulih u Ukrajini, nasljednica tješila ožalošćene

Kim Jong Un izgradio kuće za obitelji vojnika poginulih u Ukrajini, nasljednica tješila ožalošćene
×
Foto: Profimedia

U govoru je Kim rekao da novo naselje simbolizira 'duh i žrtvu' poginulih vojnika, dodajući da su domovi namijenjeni tome da ožalošćene obitelji 'budu ponosne na svoje sinove i muževe i žive sretno'

16.2.2026.
7:22
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un otvorio je novo stambeno naselja u Pjongjangu za obitelji vojnika koji su poginuli u prekomorskim vojnim operacijama, izvijestila je u ponedjeljak državna agencija KCNA.

U govoru je Kim rekao da novo naselje simbolizira "duh i žrtvu" poginulih vojnika, dodajući da su domovi namijenjeni tome da ožalošćene obitelji "budu ponosne na svoje sinove i muževe i žive sretno".

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju Kima u pratnji njegove kćeri Ju Ae kako tješi članove obitelji poginulih vojnika i posjećuje njihove novoizgrađene domove.

Sprema li tinejdžericu za nasljednicu?

Sve više se nagađa o tome priprema li se tinejdžerica za Kimovu nasljednicu, prenosi Reuters.

Ju Ae se pojavljivala uz oca u posljednje tri godine na sve većem broju događaja, uključujući raketne probe, vojne obljetnice i velike nacionalne proslave, što je znak da državni propagandni aparat postupno povećava njezinu vidljivost.

Prema sporazumu o međusobnoj obrani s Rusijom, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala oko 14.000 vojnika da se bore uz ruske trupe protiv Ukrajine, gdje ih je više od 6000 ubijeno, prema južnokorejskim, ukrajinskim i zapadnim izvorima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kim proglasio nasljednicom svoju kćer: Njoj je dopušteno što je zabranjeno ženama u Sjevernoj Koreji

Kim Jong UnSjeverna KorejaKućeRat U UkrajiniVojniciNasljednica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx