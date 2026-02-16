FREEMAIL
TEŠKO JE OZLIJEĐENA /

Objavili snimku užasa iz trgovine: Muškarac pokušao otrgnuti dijete (1) majci iz ruku!

Objavili snimku užasa iz trgovine: Muškarac pokušao otrgnuti dijete (1) majci iz ruku!
Foto: Concerned Citizen/X, screenshot

Svladali su ga zaštitari i drugi kupci koji su svjedočili pokušaju otmice

16.2.2026.
8:54
Dunja Stanković
Concerned Citizen/X, screenshot
Talijanska policija objavila je šokantnu snimku iz supermarketa u Bergamu gdje je stranac pokušao oteti dijete staro svega godinu i pol dana. Toliko je snažno povukao djevojčicu, koja je hodala uz majku, da joj je slomio nogu. 

Sve se dogodilo u subotu popodne. Ono što je trebala biti tek obična obiteljska kupovina, pretvorila se u noćnu moru dvaju roditelja. 

Na izlasku iz supermarketa, majka je držala djevojčicu za ruku. Dok se približavala vratima, nepoznati muškarac joj je prepriječio put i zgrabio dijete za nogu.

Nije poznavao obitelj

Pokušao ju je odvući, no majka i otac svom snagom su se borili kako bi se oduprijeti otmičaru i spasili djevojčicu, prenosi Bild izvještaje iz talijanskih medija. 

Majka je u jednom trenutku pala, nakon čega je reagirao otac koji je gurao kolica. Udario je počinitelja, za kojeg se sumnja da ima između 37 i 47 godina. Tada pada na tlo. 

Svladali su ga zaštitari i drugi kupci koji su svjedočili pokušaju otmice. 

Djevojčica je završila u bolnici sa slomljenom bedrenom kosti, a muškarac koji ju je pokušao teti je uhićen. 

Navodno je riječ o Rumunju koji nije poznavao obitelj djeteta te nije imao kriminalni dosje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o otmici koja je potresla SAD: 'Imamo vrlo snažne tragove, odgovori stižu uskoro"

ItalijaBergamoPokušaj OtmiceSnimka
